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22 августа 2017, 18:19 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

«Барселона» потребовала от Неймара €8,5 млн за расторжение контракта

ТАСС, 22 августа. Испанский футбольный клуб «Барселона» намерен отсудить у бразильского форварда Неймара €8,5 млн за нарушение им условий контракта. Об этом сообщает пресс-служба «Барселоны».

<em>ТАСС 22 августа. </em>Испанский футбольный клуб Барселона намерен отсудить у бразильского форварда <span class=error>Неймара</span> €85 млн за нарушение им условий контракта. Об этом сообщает <nobr>пресс-служба</nobr> Барселоны. Увеличить
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В начале августа «Барселона» получила €222 млн, после того как нападающий команды Неймар выкупил свой контракт и перешел во французский «Пари Сен-Жермен». В октябре 2016 года Неймар продлил контракт с «Барселоной» до 2021 года. Теперь испанский клуб хочет вернуть бонус в размере €8,5 млн, который был выплачен футболисту за подписание нового договора, а также еще 10% от этой суммы за просроченную задолженность.

Трансфер в клуб из Парижа сделал 25-летнего бразильца самым дорогим игроком в истории футбола. Соглашение форварда с парижанами рассчитано на пять лет.

Неймар выступал за «Барселону» с 2013 года. В ее составе он дважды становился чемпионом Испании, три раза выигрывал Кубок страны, по разу — Суперкубок Испании, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА. Суммарно он провел за «Барселону» 186 матчей, в которых забил 105 мячей. В 77 матчах в составе сборной Бразилии на его счету 52 гола..

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