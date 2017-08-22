«Барселона» подаст на Неймара в суд
«Барселона» на своем официальном сайте заявила о том, что клуб будет судиться с нападающим «ПСЖ» Неймаром.
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Каталонцы считают, что бразилец не исполнил контрактные обязательства перед клубом. Теперь «сине-гранатовые» хотят добиться выплаты форвардом 8,5 миллонов евро.
Напомним, этим летом «ПСЖ» выкупил Неймара из «Барселоны» за 222 миллиона евро. Переход бразильца стал самым дорогим в истории футбола.
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