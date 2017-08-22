«Барселона» подаст на Неймара в суд

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Каталонцы считают, что бразилец не исполнил контрактные обязательства перед клубом. Теперь «сине-гранатовые» хотят добиться выплаты форвардом 8,5 миллонов евро.

Напомним, этим летом «ПСЖ» выкупил Неймара из «Барселоны» за 222 миллиона евро. Переход бразильца стал самым дорогим в истории футбола.