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22 августа 2017, 17:53 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

«Барселона» подаст на Неймара в суд

«Барселона» на своем официальном сайте заявила о том, что клуб будет судиться с нападающим «ПСЖ» Неймаром.

Барселона на своем официальном сайте заявила о том что клуб будет судиться с нападающим <span class=error>ПСЖ</span> <span class=error>Неймаром</span>. Увеличить
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Каталонцы считают, что бразилец не исполнил контрактные обязательства перед клубом. Теперь «сине-гранатовые» хотят добиться выплаты форвардом 8,5 миллонов евро.

Напомним, этим летом «ПСЖ» выкупил Неймара из «Барселоны» за 222 миллиона евро. Переход бразильца стал самым дорогим в истории футбола.

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