Теперь «ПСЖ» хочет Мбаппе. Зачем им еще один форвард

Возможно, когда-нибудь психологи на примере одного французского футбольного клуба выведут новую форму аддикции. То есть зависимости, обусловленной не физическими потребностями организма, а исключительно ментальной. Могу предложить им подходящее название: «псжизм». Псжизм — навязчивая потребность покупать новых форвардов в количестве от двух за год.

Два года назад норму выполнить не удалось: в группу атаки был приобретён лишь Анхель Ди Мария за смешные 63 млн евро. Это нанесло клубу такую эмоциональную травму, что следующим летом «ПСЖ» психанул и взял сразу четверых летом и ещё добавил Гонсалу Гуэдеша зимой. Что делать с таким количеством новых атакующих игроков, в клубе так и не поняли. Хесе в январе сплавили с глаз долой в «Лас-Пальмас». Бен Арфа потерялся где-то на базе «Камп де лож» и не попадал даже в заявку. Ло Чельсо вернули в «Росарио» в аренду, потом забрали из аренды, но он провёл всего несколько матчей — и те на позиции центрального полузащитника. Гонсалу Гуэдеш сыграл 140 минут в чемпионате Франции. И только Юлиан Дракслер выходил на поле постоянно. Чтобы сейчас услышать от Унаи Эмери, что он не видит его в составе в новом сезоне. Э — эффективность.

На данный момент клуб сумел избавиться только от одного из тех, кто не входит в планы Эмери. Хесе отправился в аренду в Англию. В группе атаки столько людей, что они не помещаются даже не в старт — в заявку. Даже не считая воспитанников, которые пока тренируются с основой (их тоже ещё не пристроили). Ждёт не дождётся возвращения в «Ниццу» Бен Арфа, ждёт больше игровой практики Моура, ждёт новостей Дракслер, ждёт дождика в четверг Гуэдеш. Основная тройка выглядит очевидной: Неймар, Кавани и Ди Мария. Даже с учётом дублёров по позиции, как минимум два-три футболиста явно лишние. Чем в этот момент занимается менеджмент «ПСЖ»? Правильно, ищет новых форвардов.

Мбаппе: Неймар, подвинься!

Охота на Килиана Мбаппе в разгаре. В «Монако» не отрицают переговоров и активно ищут ему замену. Значит, в «ПСЖ» по меньшей мере видят, где его можно использовать. Поищем и мы.

Хотя в статистике Whoscored и Transfermarkt Мбаппе обозначен как центрфорвард, в своём звёздном прошлом сезоне вовсе не играл классического первого нападающего. Француз был идеален в связке с Фалькао. Он начинал сезон вторым форвардом: держался поближе к Фалькао и ловил скидки, играл на добивании. И… был не слишком эффективен. К началу декабря забил три гола, отдал три голевые передачи. Это уже хорошо для 18-летнего юниора, но потом Жардим изменил его роль на поле, и Мбаппе преобразился.

С начала зимы он больше не старался играть рядом с Фалькао, наоборот: начинал движение из зоны на левом фланге, чтобы иметь возможность разогнаться. В позиционных атаках Фалькао выполнял важнейшую роль, постоянно стягивая защитников и увеличивая для Мбаппе коридор между правым центральным и крайним защитником. А в контратаках Мбаппе часто стартовал со свободной левой бровки, смещаясь к центру в последний момент. Никого не напоминает?



Да, это напоминает Неймара. Тот тоже может оказаться где угодно в любой момент игры, но начинать атаку предпочитает на левом фланге, чтобы лучше использовать пространство между защитниками. Интересно, Эмери усадит Неймара в запас? Извините. Может, поменяет его позицию? Нет, тоже вряд ли. Так где будет играть Мбаппе?

Куда же его девать?

В «Монако» он и во втором круге иногда играл в центре нападения. Это случалось в случаях, когда не было Фалькао: тогда в паре с Валером Жерменом Мбаппе был номером один. А ещё в матчах против фаворитов, тогда 4−4−2 Жардима превращались скорее в 4−4−1−1, команда отдавала мяч, и француз оказывался у Фалькао за спиной, перемещаясь по всему фронту атаки. Так он играл против «Манчестер Сити», например. Подчеркнём: даже в этих матчах Килиан не был распасовщиком. А был таким как бы Гризманном. В «ПСЖ» центр нападения занят. Эдинсон Кавани не для того пережил эпоху Златана Ибрагимовича, чтобы сейчас терять место на поле. Или в «ПСЖ» просто троллят уругвайца и хотят Мбаппе, чтобы сделать Эдинсона невротиком?

Последний вариант — увести француза на правый фланг атаки. В системе координат Эмери Ди Мария, скажем так, наименее неприкасаемый. А на бумаге тройка нападения Неймар — Кавани — Мбаппе выглядит волшебно. Но правый фланг — чуть ли не единственная позиция в зоне атаки, где Мбаппе практически не играл. И звездой он уж точно стал не здесь. Правой ногой он забивает чаще, чем левой и головой вместе.

А теперь самый последний вариант: подменять всех троих, быть первым запасным. Это может показаться самым логичным вариантом с точки зрения организации игры (оставим за скобками логику приобретения футболиста за сотни миллионов, чтоб держать его в запасе). Но этот вариант опровергает сам Мбаппе. «Я сам выберу, где будут играть в новом сезоне. Есть много предложений, но главное для меня — постоянно выходить на поле. Мне нужно играть». Килиан сказал это, комментируя интерес «Реала». Во Франции писали, что он хотел от мадридцев гарантии места на поле — и не получил. Неужели в Париже эту гарантию дают? Тогда повторяю вопрос: куда его девать?

Запасной вариант