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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30758790/
22 августа 2017, 14:10 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

Fancy Bears опубликовали данные о положительных допинг-пробах 150 футболистов в 2015 году

ТАСС, 22 августа. Хакерская группа Fancy Bears опубликовала данные о положительных допинг-пробах футболистов в 2015—2016 годах. Об этом сообщается на сайте группы.

Кроме того хакерская группа опубликовала данные о спортсменах имеющих терапевтические исключения во время чемпионата мира 2010 года в ЮАР. Увеличить
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Согласно опубликованным документам, более 150 игроков сдали положительные допинг-пробы в 2015 году. В следующем году число таких спортсменов выросло до 200.

Кроме того, Fancy Bears опубликовала данные о спортсменах, имеющих терапевтические исключения (TUE) во время чемпионата мира по футболу 2010 года в ЮАР. В списке приводятся фамилии 25 игроков из 12 сборных. Среди них есть Карлос Тевес, Хуан Верон, Диего Милито из Аргентины, Деннис Аого и Марио Гомес из Германии, Мауро Каморанези и Винченцо Яквинта из Италии, а также Дирк Кейт из Нидерландов.

В сентябре 2016 года хакерская группа Fancy Bears взломала базу данных антидопинговой системы ADAMS, после чего начала частями публиковать документы, согласно которым многие титулованные спортсмены в разные годы принимали запрещенные вещества в терапевтических целях. В частности, среди указанных атлетов оказались американская теннисистка Серена Уильямс, американская гимнастка Симона Байлз, испанский теннисист Рафаэль Надаль, британский бегун на длинные дистанции Мо Фара и другие.
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Fancy Bears опубликовали данные о положительных допинг-пробах 150 футболистов в 2015 году

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