«Кайрат» определится с будущим Аршавина по итогам сезона
МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Казахстанский «Кайрат» обсудит вопрос продления контракта с 36-летним российским нападающим Андреем Аршавиным по окончании текущего сезона. Об этом ТАСС сообщил технический директор «Кайрата» Евгений Калакуцкий.
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«В данный момент мы не ведем переговоры о продлении контракта. У нас есть договоренность сесть и поговорить с Аршавиным по итогам сезона, тогда и определимся. Сезон в Казахстане заканчивается в конце ноября, времени осталось не так много, поэтому думаю, что скоро все станет известно», — сказал Калакуцкий.
«Все зависит от желания и здоровья самого Андрея. Он абсолютно точно не хочет отбывать номер, а хочет играть. Нужно понимать, что футбол — это тяжелый труд, нужно работать и много тренироваться. Игрок сам должен для себя решить, может ли он продолжать карьеру или нет», — добавил собеседник ТАСС.
В конце июля Аршавин получил травму бедра. Калакуцкий рассчитывает, что игрок вернется в строй в сентябре. «К сожалению, восстановление проходит гораздо медленнее, чем хотелось. У нас в субботу очередной матч чемпионата (против “Атырау” — прим. ТАСС), который он точно пропустит, дальше будет перерыв на игры сборных, после которого мы надеемся, что Андрей уже точно сможет сыграть», — сказал технический директор «Кайрата».
Аршавин выступал за
Он перешел в «Кайрат» в 2016 году. За команду из Алма- Аты Аршавин провел 53 матча в различных турнирах и забил 15 голов. Аршавин был капитаном сборной России, сыграв за нее в 74 матчах и забив 17 голов.
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