«Кайрат» определится с будущим Аршавина по итогам сезона

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«В данный момент мы не ведем переговоры о продлении контракта. У нас есть договоренность сесть и поговорить с Аршавиным по итогам сезона, тогда и определимся. Сезон в Казахстане заканчивается в конце ноября, времени осталось не так много, поэтому думаю, что скоро все станет известно», — сказал Калакуцкий.

«Все зависит от желания и здоровья самого Андрея. Он абсолютно точно не хочет отбывать номер, а хочет играть. Нужно понимать, что футбол — это тяжелый труд, нужно работать и много тренироваться. Игрок сам должен для себя решить, может ли он продолжать карьеру или нет», — добавил собеседник ТАСС.

В конце июля Аршавин получил травму бедра. Калакуцкий рассчитывает, что игрок вернется в строй в сентябре. «К сожалению, восстановление проходит гораздо медленнее, чем хотелось. У нас в субботу очередной матч чемпионата (против “Атырау” — прим. ТАСС), который он точно пропустит, дальше будет перерыв на игры сборных, после которого мы надеемся, что Андрей уже точно сможет сыграть», — сказал технический директор «Кайрата».

Аршавин выступал за санкт-петербургский «Зенит» с 2000 по 2008 год, в 2012 году, а также с 2013 по 2015 год, проведя за команду в различных турнирах 376 матчей и забив 80 мячей. С 2009 по 2012 год являлся игроком английского «Арсенала». Первую часть сезона-2015/2016 провел в краснодарской «Кубани».

Он перешел в «Кайрат» в 2016 году. За команду из Алма- Аты Аршавин провел 53 матча в различных турнирах и забил 15 голов. Аршавин был капитаном сборной России, сыграв за нее в 74 матчах и забив 17 голов.