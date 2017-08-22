Месси и Иньеста собрались на выход

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Лионель Месси и Андрес Иньеста могут покинуть «Барселону». Лучший игрок и капитан команды недовольны трансферной политикой клуба и отказываются продлевать свои контракты. Аргентинца зовет к себе «Манчестер Сити», готовый раскошелиться ради этого на €300 млн.

Противоречивые слухи поступают из стана «Барселоны». Вслед за бразильцем Неймаром, который перешел в «Пари Сен-Жермен» за рекордные €222 млн, сине-гранатовых может покинуть Лионель Месси. Аргентинца очень ждут в английском «Манчестер Сити», чье руководство на днях заинтриговало общественность планами провернуть самый дорогостоящий трансфер в истории футбола. Если верить испанской прессе, «горожане» уже предложили коллегам €300 млн за одного из двух лучших игроков современности.

Наставник «Сити» Хосеп Гвардиола после понедельничного матча с «Эвертоном» (1:1) в Премьер-лиге не стал опровергать такую возможность. Напомним, что специалист прекрасно знаком с Месси по многолетней работе в «Барсе».

«Если кто-то планирует заплатить 300 миллионов за Месси, значит, у него есть такие деньги», — заключил Гвардиола.

Нынешним летом «МС» уже пополнили полдюжины новобранцев. Наиболее примечательные из них — перешедшие из «Монако» Бернарду Силва и Бенжамен Менди, а также защитник сборной Бразилии Данило из мадридского «Реала».

Ранее Гвардиола публично поблагодарил своих боссов за качественное укрепление состава.

«В команде появились молодые исполнители, которые будут с нами четыре-пять лет, — подчеркнул он. — Все они обладают большим талантом. Поздравляю всех: мы стали еще сильнее».

Останавливаться на достигнутом «горожане» явно не намерены. В сферу их интересов также входит чилийский форвард лондонского «Арсенала» Алексис Санчес, на которого в Манчестере готовы потратить £60 млн. Самому спортсмену хотят платить £400 тыс. в неделю.

В «Барселоне», судя по косвенным признакам, царят прямо противоположные настроения. На витающие здесь разногласия намекнул, в частности, Неймар, нелестно отозвавшийся о клубном руководстве в одном из первых интервью в качестве игрока «ПСЖ».

«В “Барсе” работают директора, которых не должно там быть. Я очень расстроен их деятельностью, ведь такая команда заслуживает большего», — отметил он.

Смута якобы царит и среди оставшихся игроков. Старожилы «Барсы» недовольны вектором развития клуба, который отпускает лидеров и не приобретает новых футболистов, проигрывая внутрииспанскую конкуренцию «Реалу». В частности, их не устраивает работа технического директора Роберто Фернандеса.

О своем грядущем уходе уже намекнул капитан каталонцев Андрес Иньеста, пребывавший в клубной системе с 1996 года. В интервью El Pais он выразил разочарованность происходящим.

«Я все еще не продлил свой контракт, — поведал Иньеста. — Переживаю чувства, которые были незнакомы мне прежде. Близок сценарий, какой и представить себе не мог еще года три назад. Действительно планирую уход из «Барсы».

Критикуемый директор Фернандес на фоне обострения продолжает делать вид, что все в порядке.

По словам функционера, Месси уже согласовал с клубом условия нового трудового договора и лишь выбирает время для того, чтобы подписать необходимые бумаги.

В воскресенье «Барса» взяла старт в новом чемпионате. Со счетом 2:0 на «Камп Ноу» был повержен севильский «Бетис».

В настоящее время каталонцы пытаются договориться с французской «Ниццей» по трансферу полузащитника Жана-Мишеля Сери. Как сообщает L’Equipe, ивуарийцу предложен контракт на четыре года. На Лазурном берегу хотят выручить за исполнителя больше анонсированных потенциальными покупателями €40 млн.

Одновременно «Барселона» отказалась от претензий на хавбека английского «Ливерпуля» Фелиппе Коутиньо, но сохраняет заинтересованность в нападающем дортмундской «Боруссии» Усмане Дембеле. Камнем преткновения здесь является стоимость игрока. Сине-гранатовые готовы заплатить за 20-летнего француза 130 млн, в то время как немцы настаивают на €150 млн.

«Месси — лучший игрок мира, мы хотим помочь ему, — приводит слова главного тренера «Барсы» Эрнесто Вальверде Марса. — Мы ищем игру, при которой Лео будет блистать и поможет своим партнерам. Мы должны играть компактно.

Сам аргентинец не комментирует вопросы своего будущего, но категорически приветствовал появление в клубе бразильца Паулиньо. Месси считает, что выкупленный у китайского «Гуанчжоу Эвергранд» за €40 млн полузащитник разгрузит его от оборонительных функций. Фанаты «Барсы» при этом восприняли трансфер Паулиньо крайне негативно. Они убеждены, что бывший игрок литовского «Вильнюса» и польской «Лодзи» — не тот кандидат, кто способен реально усилить команду.