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22 августа 2017, 9:17 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

«Боруссия» хочет получить 150 млн евро за трансфер Дембеле

МОСКВА, 22 авг — Р-Спорт. Дортмундский футбольный клуб «Боруссия» рассчитывает выручить не менее 150 миллионов евро за переход нападающего Усмана Дембеле в «Барселону», утверждает Marca.

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По данным издания, стороны вступили в переговоры о трансфере 20-летнего футболиста. «Сине-гранатовые» готовы заплатить за Дембеле 130 миллионов евро, однако немецкий клуб отклонил это предложение и настаивает на сумме в 150 миллионов. Marca также отмечает, что руководство «Боруссии» дало каталонцам время до 27 августа на осуществление перехода французского футболиста.

Ранее спортивный директор «шмелей» Михаэль Цорк заявил, что «Боруссия» отпустит Дембеле, если потенциальный покупатель выполнит условия, поставленные немецким клубом.

Дембеле перешел в дортмундскую «Боруссию» из французского «Ренна» летом 2016 года и в минувшем сезоне провел 49 матчей во всех турнирах, забил 10 мячей и отдал 21 голевую передачу.

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