Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30754340/
22 августа 2017, 9:12 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

«Барселона» не смогла достичь договоренности о трансфере Коутиньо

МОСКВА, 22 авг — Р-Спорт. «Барселона» не смогла достичь договоренности с английским «Ливерпулем» о трансфере бразильского футболиста Филиппе Коутиньо в испанский клуб в текущий период дозаявок, утверждает Liverpool Echo.

Барселона не смогла достичь договоренности с английским Ливерпулем о трансфере бразильского футболиста Филиппе Коутиньо в испанский клуб в текущий период <span class=error>дозаявок</span> утверждает Liverpool <span class=error>Echo</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

По данным издания, «красные» отклонили три предложения «сине-гранатовых» о приобретении 25-летнего полузащитника, причем речь шла о сумме в 118 миллионов фунтов. Ранее сообщалось, что «Барселона» установила «Ливерпулю» дедлайн (20 августа), до которого необходимо дать ответ на предложение, однако руководство мерсисайдцев его проигнорировало.

Ранее издание Sky Sports сообщало, что Коутиньо подал официальный запрос на трансфер, на что «Ливерпуль» на официальном сайте сообщил, что не собирается продавать игрока текущим летом. Впоследствии главный тренер «красных» Юрген Клопп заявил, что будущее футболиста решат руководители клуба.

Коутиньо перешел в «Ливерпуль» из миланского «Интера» в 2013 году. В минувшем сезоне он забил 14 голов в 36 матчах за мерсисайдцев. Контракт полузащитника с «Ливерпулем» действует до лета 2022 года.

Барселона
Новости Матчи Состав Статистика
Ливерпуль
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
15 августа

Горячая русская штучка, перед которой не устоял футболист «Баварии»

Мутко прокомментировал желание российского пловца выступать за США

Принцесса изумрудных газонов: сибирская красавица, защищающая цвета «Енисея»