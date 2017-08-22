«Барселона» не смогла достичь договоренности о трансфере Коутиньо

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По данным издания, «красные» отклонили три предложения «сине-гранатовых» о приобретении 25-летнего полузащитника, причем речь шла о сумме в 118 миллионов фунтов. Ранее сообщалось, что «Барселона» установила «Ливерпулю» дедлайн (20 августа), до которого необходимо дать ответ на предложение, однако руководство мерсисайдцев его проигнорировало.

Ранее издание Sky Sports сообщало, что Коутиньо подал официальный запрос на трансфер, на что «Ливерпуль» на официальном сайте сообщил, что не собирается продавать игрока текущим летом. Впоследствии главный тренер «красных» Юрген Клопп заявил, что будущее футболиста решат руководители клуба.

Коутиньо перешел в «Ливерпуль» из миланского «Интера» в 2013 году. В минувшем сезоне он забил 14 голов в 36 матчах за мерсисайдцев. Контракт полузащитника с «Ливерпулем» действует до лета 2022 года.