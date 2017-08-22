Оляс: Переход Мбаппе в «ПСЖ» может убить французскую лигу

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«Когда мы видим игры, вроде «ПСЖ» — «Тулуза» (парижане разгромили соперника со счётом 6:2. — Прим. «Чемпионата»), разве можно сказать, что это полезно для конкуренции и экономического развития футбола? Если с точки зрения инвестиций больше нет равновесия, в конечном итоге мы рискуем лишиться футбола как такового, что и происходит в «ПСЖ».

Пойдёт ли на пользу лиге переход Мбаппе в «ПСЖ»? Если у вас есть куча денег, и вы собираете лучших игроков в одну команду, то это убивает соревнование, — приводит слова Оляса Goal.