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22 августа 2017, 0:14 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

«Манчестер Сити» сыграл вничью с «Эвертоном» в матче чемпионата Англии по футболу

ТАСС, 21 августа. «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Эвертоном» со счетом 1:1 в домашнем матче второго тура чемпионата Англии по футболу.

Уэйн Руни забил 200-й гол в Английской премьер-лиге. Увеличить
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В составе гостей мяч забил Уэйн Руни (35-я минута), у хозяев отличился Рахим Стерлинг (82). На 44-й минуте защитник манкунианцев Кайл Уокер получил вторую желтую карточку и был удален с поля, на 88-й минуте полузащитник «Эвертона» Морган Шнайдерлин также был удален за второе предупреждение.

Гол стал для Руни 200-м в высшем дивизионе чемпионата страны, он занимает второе место по количеству мячей в истории турнира. Первое место занимает бывший нападающий «Блэкберна» и «Ньюкасла» Алан Ширер (260 голов). Свой 50-й и 150-й голы в чемпионате Руни также забил в матчах против «Манчестер Сити».

В следующем туре «Манчестер Сити» 26 августа сыграет в гостях с «Борнмутом», днем позже «Эвертон» проведет гостевую встречу с действующим чемпионом Англии «Челси».

21.08.2017 22:00 основной раунд: 2-й тур Etihad Stadium (City of Manchester Stadium)
Манчестер Сити 1:1 Эвертон
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Хосеп Гвардьола Роналд Куман
Голы
82′ Рахим Стерлинг 7
10 Уэйн Руни (Д. Калверт-Льюин) 35′
Составы
Эдерсон 31
78′ Венсан Компани 4
Николас Отаменди 30
42′ 44′ Кайл Уокер 2
Кевин Де Брейне 17
Давид Сильва 21
Серхио Агуэро 10
Фернанду Луиз Роса Фернандинью 25
65′ Джон Стоунс 5
Луис да Силва Данилу 3
69′ Лерой Сане 19
Бернарду Силва 20
46′ Габриэл Жезус 33
Рахим Стерлинг 7
1 Джордан Пикфорд
4 Майкл Кин
6 Фил Ягелка
30 Мэйсон Холгейт
3 Лейтон Бэйнс
2 Морган Шнейдерлен 7′ 88′
17 Идрисса Гуйе
29 Доминик Калверт-Льюин
5 Эшли Уильямс 61′
20 Дави Классен
26 Том Дэйвис 61′ 24′
18 Гильфи Тоур Сигурдссон
10 Уэйн Руни 90′ 84′
21 Мухамед Бешич
Статистика
3 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
19 Удары (всего) 7
6 Удары в створ 2
7 Угловые 1
7 Фолы 9
0 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Роберт Мэдли (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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