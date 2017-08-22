«Манчестер Сити» сыграл вничью с «Эвертоном» в матче чемпионата Англии по футболу

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В составе гостей мяч забил Уэйн Руни (35-я минута), у хозяев отличился Рахим Стерлинг (82). На 44-й минуте защитник манкунианцев Кайл Уокер получил вторую желтую карточку и был удален с поля, на 88-й минуте полузащитник «Эвертона» Морган Шнайдерлин также был удален за второе предупреждение.

Гол стал для Руни 200-м в высшем дивизионе чемпионата страны, он занимает второе место по количеству мячей в истории турнира. Первое место занимает бывший нападающий «Блэкберна» и «Ньюкасла» Алан Ширер (260 голов). Свой 50-й и 150-й голы в чемпионате Руни также забил в матчах против «Манчестер Сити».

В следующем туре «Манчестер Сити» 26 августа сыграет в гостях с «Борнмутом», днем позже «Эвертон» проведет гостевую встречу с действующим чемпионом Англии «Челси».