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22 августа 2017, 0:09 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Футболисты «Леванте» обыграли «Вильярреал» в матче стартового тура чемпионата Испании

Футболисты «Леванте» на своем поле обыграли «Вильярреал» в матче первого тура чемпионата Испании сезона-2017/18.

Футболисты <span class=error>Леванте</span> на своем поле обыграли Вильярреал в матче первого тура чемпионата Испании сезона-2017/18. Увеличить
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Встреча, прошедшая в понедельник в Валенсии, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. Единственный мяч с пенальти на 88-й минуте забил Хосе Луис Моралес.

В следующем туре «Леванте», который в новом сезоне вернулся в испанскую Примеру после годового отсутствия, примет 26 августа на своем поле «Депортиво». «Вильярреал» днем ранее встретится на выезде с «Реал Сосьедадом».

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