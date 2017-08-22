Футболисты «Леванте» обыграли «Вильярреал» в матче стартового тура чемпионата Испании

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча, прошедшая в понедельник в Валенсии, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. Единственный мяч с пенальти на 88-й минуте забил Хосе Луис Моралес.

В следующем туре «Леванте», который в новом сезоне вернулся в испанскую Примеру после годового отсутствия, примет 26 августа на своем поле «Депортиво». «Вильярреал» днем ранее встретится на выезде с «Реал Сосьедадом».