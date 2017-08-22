Футболисты «Леванте» обыграли «Вильярреал» в матче стартового тура чемпионата Испании
Футболисты «Леванте» на своем поле обыграли «Вильярреал» в матче первого тура чемпионата Испании сезона-2017/18.
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Встреча, прошедшая в понедельник в Валенсии, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. Единственный мяч с пенальти на 88-й минуте забил Хосе Луис Моралес.
В следующем туре «Леванте», который в новом сезоне вернулся в испанскую Примеру после годового отсутствия, примет 26 августа на своем поле «Депортиво». «Вильярреал» днем ранее встретится на выезде с «Реал Сосьедадом».
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