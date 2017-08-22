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22 августа 2017, 0:08 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

В Англии утверждают, что Месси задумался об уходе из «Барселоны»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси может покинуть каталонский клуб, сообщает Mirror.

Нападающий Барселоны <span class=error>Лионель</span> <span class=error>Месси</span>​ может покинуть каталонский клуб. Увеличить
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Аргентинец недоволен ситуацией, которая сложилась в клубе. По информации источника, трансферная кампания «Барселоны» стала одной из причин, по которой Месси до сих пор не продлил контракт с клубом.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что «Манчестер Сити» готов заплатить за 30-летнего аргентинца 300 миллионов евро. Именно такая сумма обозначена в качестве отступных в контракте футболиста.

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