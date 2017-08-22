В Англии утверждают, что Месси задумался об уходе из «Барселоны»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Аргентинец недоволен ситуацией, которая сложилась в клубе. По информации источника, трансферная кампания «Барселоны» стала одной из причин, по которой Месси до сих пор не продлил контракт с клубом.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что «Манчестер Сити» готов заплатить за 30-летнего аргентинца 300 миллионов евро. Именно такая сумма обозначена в качестве отступных в контракте футболиста.