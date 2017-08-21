Руни стал вторым футболистом, забившим 200 голов в АПЛ

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Юбилейным для 31-летнего футболиста стал мяч, забитый в ворота «Манчестер Сити» в выездном матче второго тура АПЛ.

На 35-й минуте у «ирисок» прошла прострельная передача с правого фланга в середину штрафной, а Руни переправил мяч в сетку ворот «горожан». Теперь форвард по количеству голов в АПЛ отстаёт только от легендарного Алана Ширера (260).