Руни стал вторым футболистом, забившим 200 голов в АПЛ
Нападающий «Эвертона» Уэйн Руни стал вторым футболистом, забившим 200 голов в АПЛ.
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Юбилейным для 31-летнего футболиста стал мяч, забитый в ворота «Манчестер Сити» в выездном матче второго тура АПЛ.
На 35-й минуте у «ирисок» прошла прострельная передача с правого фланга в середину штрафной, а Руни переправил мяч в сетку ворот «горожан». Теперь форвард по количеству голов в АПЛ отстаёт только от легендарного Алана Ширера (260).
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