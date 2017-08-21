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21 августа 2017, 23:00 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Руни стал вторым футболистом, забившим 200 голов в АПЛ

Нападающий «Эвертона» Уэйн Руни стал вторым футболистом, забившим 200 голов в АПЛ.

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Юбилейным для 31-летнего футболиста стал мяч, забитый в ворота «Манчестер Сити» в выездном матче второго тура АПЛ.

На 35-й минуте у «ирисок» прошла прострельная передача с правого фланга в середину штрафной, а Руни переправил мяч в сетку ворот «горожан». Теперь форвард по количеству голов в АПЛ отстаёт только от легендарного Алана Ширера (260).

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