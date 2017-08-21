Руни — в стартовом составе «Эвертона» на матч с «Манчестер Сити»
Главные тренеры «Манчестер Сити» и «Эвертон» огласили стартовые составы команд на матч 2-го тура чемпионата Англии.
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С первых минут у «ирисок» на поле появится нападающий Уэйн Руни.
«Манчестер Сити»: Эдерсон — Компани, Стоунс, Отаменди — Уокер, Фернандинью, Де Брейне, Сильва, Сане — Агуэро, Жезус.
«Эвертон»: Пикфорд — Кин, Уильямс, Ягелка — Холгейт, Шнейдерлен, Гуйе, Дэйвис,
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