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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30752065/
21 августа 2017, 22:05 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Руни — в стартовом составе «Эвертона» на матч с «Манчестер Сити»

Главные тренеры «Манчестер Сити» и «Эвертон» огласили стартовые составы команд на матч 2-го тура чемпионата Англии.

Главные тренеры Манчестер Сити и <span class=error>Эвертон</span> огласили стартовые составы команд на матч 2-го тура чемпионата Англии. Увеличить
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С первых минут у «ирисок» на поле появится нападающий Уэйн Руни.

«Манчестер Сити»: Эдерсон — Компани, Стоунс, Отаменди — Уокер, Фернандинью, Де Брейне, Сильва, Сане — Агуэро, Жезус.

«Эвертон»: Пикфорд — Кин, Уильямс, Ягелка — Холгейт, Шнейдерлен, Гуйе, Дэйвис, Калверт-Льюин, Бэйнс — Руни.

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