Месси заблокировал возвращение Алькантары в «Барселону»
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси выступил против возвращения в стан каталонцев полузащитника «Баварии» Тиагу Алькантары.
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По информации Don Balon, «сине-гранатовые» рассматривали 26-летнего футболиста в качестве усиления средней линии.
Месси выступил против перехода Алькантары в «Барселону», так как тот в свое время мог перейти в «Реал». За основной состав каталонцев испанец выступал с 2009 по 2013 год.
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