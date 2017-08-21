Месси заблокировал возвращение Алькантары в «Барселону»

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По информации Don Balon, «сине-гранатовые» рассматривали 26-летнего футболиста в качестве усиления средней линии.

Месси выступил против перехода Алькантары в «Барселону», так как тот в свое время мог перейти в «Реал». За основной состав каталонцев испанец выступал с 2009 по 2013 год.