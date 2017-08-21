Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30751880/
21 августа 2017, 22:08 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Месси заблокировал возвращение Алькантары в «Барселону»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси выступил против возвращения в стан каталонцев полузащитника «Баварии» Тиагу Алькантары​.

Нападающий Барселоны <span class=error>Лионель</span> <span class=error>Месси</span> выступил против возвращения в стан каталонцев полузащитника Баварии <span class=error>Тиагу</span> Алькантары​. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

По информации Don Balon, «сине-гранатовые» рассматривали 26-летнего футболиста в качестве усиления средней линии.

Месси выступил против перехода Алькантары в «Барселону», так как тот в свое время мог перейти в «Реал». За основной состав каталонцев испанец выступал с 2009 по 2013 год.

Барселона
Новости Матчи Состав Статистика
Бавария
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
18 августа

Главный скандал матча в Краснодаре

Откровения Массимо Карреры

Плохие новости для Слуцкого