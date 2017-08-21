Форвард с российским паспортом оформил дубль за юношескую команду «Фейеноорда»

17-летний футболист забил два мяча в матче молодежного Кубка Нидерландов U19 с «Дордрехтом».

Встреча завершилась со счетом 6:0 в пользу «Фейеноорда» U19, а Калентьев вошел в игру в середине второго тайма при счете 4:0 в пользу своей команды и за оставшееся время успел забить два гола.

В мае 17-летний футболист, у которого есть голландское и российское гражданство, сообщил, что «ждет своего шанса в сборной России».