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21 августа 2017, 20:57 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Форвард с российским паспортом оформил дубль за юношескую команду «Фейеноорда»

Форвард с российским паспортом Лион Калентьев оформил дубль за юношескую команду «Фейеноорда».

17-летний футболист забил два мяча в матче молодежного Кубка Нидерландов U19 с «Дордрехтом».

Встреча завершилась со счетом 6:0 в пользу «Фейеноорда» U19, а Калентьев вошел в игру в середине второго тайма при счете 4:0 в пользу своей команды и за оставшееся время успел забить два гола.

В мае 17-летний футболист, у которого есть голландское и российское гражданство, сообщил, что «ждет своего шанса в сборной России».

Фейеноорд
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