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21 августа 2017, 20:51 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Рома» отдала Итурбе в аренду мексиканскому клубу

Форвард «Ромы» Хуан Итурбе продолжит карьеру в Мексике.

Римляне отдали 24-летнего футболиста в аренду клубу «Тихуана». Соглашение рассчитано до 30 июня 2018 года, информирует официальный сайт «Ромы».

Итурбе перешёл в римский клуб летом 2014 года. Он провел 68 матчей за римлян, забив пять мячей.

Вторую половину минувшего сезона нападающий отыграл в «Торино» на правах аренды. В сумме Итурбе в прошлом розыгрыше Серии А провел 21 матч (четыре — с первых минут), забил один гол и отдал три результативные передачи.

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