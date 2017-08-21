«Рома» отдала Итурбе в аренду мексиканскому клубу

Римляне отдали 24-летнего футболиста в аренду клубу «Тихуана». Соглашение рассчитано до 30 июня 2018 года, информирует официальный сайт «Ромы».

Итурбе перешёл в римский клуб летом 2014 года. Он провел 68 матчей за римлян, забив пять мячей.

Вторую половину минувшего сезона нападающий отыграл в «Торино» на правах аренды. В сумме Итурбе в прошлом розыгрыше Серии А провел 21 матч (четыре — с первых минут), забил один гол и отдал три результативные передачи.