Слуцкий хочет, чтобы «Халл» арендовал у «Арсенала» Тораля

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Главный тренер «тигров» Леонид Слуцкий назначил 22-летнего футболиста приоритетной целью клуба, утверждает ESPN FC. По данным источника, стороны близки к соглашению и в ближайшее время «Халл» официально арендует Тораля.

Полузащитник перешел в «Арсенал» в 2011 году из «Барселоны». Последние три сезона Тораль провел в арендах в четырёх разных клубах.

Тораль провел сезон-2014/15 в «Брентфорде», забив шесть мячей в 37 играх, а затем присоединился к «Бирмингем Сити», где был признан лучшим игроком по итогам сезона.



Первую половину прошлого сезона он провёл в аренде в «Гранаде», а затем Тораль присоединился к «Рейнджерс». Этим летом он вернулся в «Арсенал».