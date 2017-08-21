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21 августа 2017, 20:46 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Слуцкий хочет, чтобы «Халл» арендовал у «Арсенала» Тораля

Полузащитник лондонского «Арсенала» Хон Тораль может продолжить карьеру в «Халл Сити».

Полузащитник лондонского Арсенала <span class=error>Хон</span> <span class=error>Тораль</span> может продолжить карьеру в <span class=error>Халл</span> Сити. Увеличить
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Главный тренер «тигров» Леонид Слуцкий назначил 22-летнего футболиста приоритетной целью клуба, утверждает ESPN FC. По данным источника, стороны близки к соглашению и в ближайшее время «Халл» официально арендует Тораля.

Полузащитник перешел в «Арсенал» в 2011 году из «Барселоны». Последние три сезона Тораль провел в арендах в четырёх разных клубах.

Тораль провел сезон-2014/15 в «Брентфорде», забив шесть мячей в 37 играх, а затем присоединился к «Бирмингем Сити», где был признан лучшим игроком по итогам сезона.

Первую половину прошлого сезона он провёл в аренде в «Гранаде», а затем Тораль присоединился к «Рейнджерс». Этим летом он вернулся в «Арсенал».

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Лео, он же тигр. Как Леонид Слуцкий стал первым российским футбольным тренером в Англии — и что его ждет дальше. Репортаж «Медузы»

Лео, он же тигр. Как Леонид Слуцкий стал первым российским футбольным тренером в Англии — и что его ждет дальше. Репортаж «Медузы»

В июне 2017 года 46-летний Леонид Слуцкий — самый успешный российский футбольный тренер последнего десятилетия, успевший несколько раз привести к чемпионству ЦСКА и поруководить национальной сборной, — приступил к работе в клубе второго английского дивизиона «Халл Сити». В Англии к Слуцкому сперва относились с недоверием, считая его человеком владельца «Челси» Романа Абрамовича, но теперь, когда «Халл Сити» относительно успешно стартовал в сезоне, россиянина постепенно начинают принимать за своего. По просьбе «Медузы» редактор международных проектов Sports.ru Иван Калашников отправился в гости к Слуцкому и его новой команде, чтобы узнать, как устроена жизнь первого российского футбольного тренера, получившего в свое распоряжение английский клуб.
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