«Боруссия» Д поставила «Барселоне» ультиматум по Дембеле

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Немецкая сторона дала каталонцам время до 27 августа на осуществление трансфера при полном соблюдении требований «шмелей». При этом подчеркивается, что «Боруссия» не хочет выручить от трансфера француза 150 миллионов евро, как об этом сообщалось ранее.