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21 августа 2017, 19:32 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

«Боруссия» Д поставила «Барселоне» ультиматум по Дембеле

Руководство дортмундской «Боруссии» поставило ультиматум «Барселоне» о трансфере нападающего Усмана Дембеле, утверждает Bild.

Руководство дортмундской <span class=error>Боруссии</span> поставило ультиматум Барселоне о трансфере нападающего <span class=error>Усмана</span> <span class=error>Дембеле</span>. Увеличить
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Немецкая сторона дала каталонцам время до 27 августа на осуществление трансфера при полном соблюдении требований «шмелей». При этом подчеркивается, что «Боруссия» не хочет выручить от трансфера француза 150 миллионов евро, как об этом сообщалось ранее.

10 августа форвард решил бойкотировать тренировки «шмелей» из-за того, что клуб отказывался продавать его «Барселоне». После этого Дембеле был отстранен от работы с командой.

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