Ещё одно доказательство, что «Реал» становится «Барселоной»
И другие мысли о старте испанской Ла Лиги.
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Видимо, что-то случилось...
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44 передачи за атаку: Мадрид играет в «тики-таку»
Моего коллегу Кирилла Хаита после Суперкубка Испании съели заживо, когда он назвал «Реал» «Барселоной», но ведь он таки прав. По стилю игры, клубной философии, духу командной игры «Реал» нынче гораздо больше похож на непобедимую «Барсу» прошлых лет, чем сама «Барса». Владение мячом — одна из главных причин считать безумный тезис логичным: на старте сезона Мадрид вышел на новый уровень контроля. Сначала команда Зинедина Зидана перевладела «Барселону» в обоих матчах Суперкубка, что дико для команды, отдававшей мяч каталонцам все последние годы.
А теперь — такое.
44 передачи в одной голевой атаке — это рекорд Ла Лиги с сезона-2006/07. Даже «Барселона» Гвардиолы, считавшаяся идеалом контроля мяча, никогда не забивала в таких затяжных атаках (107 секунд без потери мяча). В атаке поучаствовали все 11 игроков, от Кейлора Наваса до Карима Бензема, трижды мяч переводился с одного фланга на другой. В итоге был организован сочный выход
Статистика Мадрида восхищает: «сливочные» — лучшая команда стартового тура Ла Лиги по владению мячом с 62,3% («Барса», кстати, даже не вторая) и лучшая по продвижению мяча в финальную треть (231 передача, 194 точных). Каталонцы пасуют чаще, но менее остро, реже комбинируя в опасных зонах. Ну и кто здесь любит «тики-таку»?
Зидан умышленно ставит на старое
Теперь Зидан прививает стихию мощного владения мячом, явно подводит ближе к основе техничного Асенсио вместо электрического, но прямолинейного Бэйла. И это наталкивает на интересную мысль.
Зинедин Зидан — сторонник другой стратегии. Он косметически обновляет обойму, надеется на проверенных игроков и будто открещивается от громких трансферов, но прививает «Реалу» новые идеи, помогающие не стоять на месте. И это получается очень удачно: «сливочные» сейчас даже страшнее, чем
Вальверде пробует идеями восполнить недостаток трансферов
Если бы Эрнесто Вальверде знал Егора Летова, он бы понял, чей лейтмотив проскакивает в каждом его слове. Тренер «Барселоны» упорно защищает руководство, убившее монополию
Вальверде придётся очень сложно, но одну важную вещь для каждого тренера «Барселоны» он усвоил. «Месси — лучший футболист мира, и мы все хотим помочь ему. Стремимся найти игру, благодаря которой Месси будет блистать и способствовать тому, чтобы блистали его партнёры по команде», — говорил Вальверде перед матчем с «Бетисом». Луис Энрике тоже стремился выстроить игру вокруг Месси, однако, когда «Барселона» оставалась без мяча, начинала страдать, особенно в последнем сезоне Лучо: Месси, номинально привязанный к флангу, сваливался к центру, изображал прессинг, а в середине поля отваливался один из полузащитников, страховавших Месси. Необходимо было найти баланс — создать комфортные условия для Лео, когда мяч у него, и избавить от работы без мяча.
Это не точно, одного матча мало для выводов, но Вальверде начинает понимать, как найти баланс и компактность в игре «Барселоны».
Кроме «Реала» и «Барселоны»
Гризманн присоединяется к Криштиану. Нас ждёт ещё одна звёздная дисквалификация. Как пишет As, Антуан Гризманн схватил первое удаление в чемпионате Испании, сказав рефери «ты — говнюк». В судейском рапорте Хуан Мунуэра записал, что Гризманн произнёс оскорбительную фразу в его адрес — а это уже дыхание длительной дисквалификации. От 4 до 12 матчей. Скорее всего, повторится случай Криштиану Роналду и дадут 4−5 игр. Правда, за «Атлетико» без Гризманна не страшно: без Гризманна «матрасники» отыгрались с 0:2 против «Жироны» и вдесятером.
«Леганес» просит закрывать сезон. «Можем заканчивать сезон, благодарим за участие, всего доброго!» — твит официального аккаунта «Леганеса». Маленький испанский клуб сделал всё по заветам Сергея Семака и вырезал таблицу, где гордо попал на первое место, пусть и после одного сыгранного матча в сезоне. Герой — Иван Куэльяр: вратарь «Леганеса» предотвратил первый гол сезона, намертво взяв пенальти, а потом сделал «сухарь».
«Хетафе» опять будет всех бесить и не вылетит. В Примеру вернулась самая раздражающая команда страны из пригорода Мадрида. «Хетафе» бесит своей серостью, постоянными арендами подбитых лётчиков у «Реала», дикими историями вокруг руководства клуба, грубой скучной игрой — но всё равно остаётся на плаву и продолжает всех бесить: как нейтральному зрителю начать за неё переживать? В истории «Хетафе» есть идея слабых, но голодных до игры мужиков — «выстоим всем назло» — и после вылета команда не утратила свою главную идею. Опять куча собранных отовсюду игроков, в которой может оказаться даже защитник «Тамбова» Куаджа. Опять аренды у «Реала». Опять серый футбол, 40% владения мяча, дикие 60% точности передач — и достойные выездные 0:0 на старте сезона. «Хетафе» отказывается меняться.
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