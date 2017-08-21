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21 августа 2017, 15:47 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Насри перешел из «Манчестер Сити» в «Антальяспор»

МОСКВА, 21 авг — Р-Спорт. Французский полузащитник Самир Насри перешел из «Манчестер Сити» в турецкий «Антальяспор», сообщается на официальном сайте английского футбольного клуба.

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Ранее сообщалось, что 30-летний Насри подпишет с «Антальяспором» двухлетний контракт с зарплатой четыре миллиона евро за сезон.

Насри перешел в «Манчестер Сити» летом 2011 года из лондонского «Арсенала». В составе «горожан» француз выиграл два чемпионата Англии, по разу — Кубок лиги и Суперкубок Англии.

В прошедшем сезоне Насри на правах аренды выступал за испанскую «Севилью» и забил три гола в 31 матче.

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