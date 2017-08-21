Насри перешел из «Манчестер Сити» в «Антальяспор»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Ранее сообщалось, что 30-летний Насри подпишет с «Антальяспором» двухлетний контракт с зарплатой четыре миллиона евро за сезон.

Насри перешел в «Манчестер Сити» летом 2011 года из лондонского «Арсенала». В составе «горожан» француз выиграл два чемпионата Англии, по разу — Кубок лиги и Суперкубок Англии.

В прошедшем сезоне Насри на правах аренды выступал за испанскую «Севилью» и забил три гола в 31 матче.