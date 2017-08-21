«Барселона» подпишет контракт с полузащитником «Ниццы» Сери

При этом каталонцы уже согласовали условия контракта с самим 26-летним ивуарийцем, и в случае успешного завершения сделки его соглашение будет рассчитано на четыре года.



Сери выступает за «Ниццу» с лета 2015 года. В составе французской команды полузащитник провёл 84 матча, забил 10 мячей и сделал 17 голевых передач. «Барселона» в это трансферное окно хочет приобрести Филиппе Коутиньо («Ливерпуль») и Усмана Дембеле («Боруссия» Д), но пока не может договориться с их клубами.