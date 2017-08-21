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21 августа 2017, 14:38 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Барселона» подпишет контракт с полузащитником «Ниццы» Сери

В ближайшее время «Барселона» проведёт с «Ниццей» переговоры по трансферу полузащитника Жана-Мишеля Сери, о чём сообщает L'Équipe.

В ближайшее время Барселона проведёт с Ниццей переговоры по трансферу полузащитника <nobr>Жана-Мишеля</nobr> Сери о чём сообщает L&39;Équipe. Увеличить
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При этом каталонцы уже согласовали условия контракта с самим 26-летним ивуарийцем, и в случае успешного завершения сделки его соглашение будет рассчитано на четыре года.

Сери выступает за «Ниццу» с лета 2015 года. В составе французской команды полузащитник провёл 84 матча, забил 10 мячей и сделал 17 голевых передач. «Барселона» в это трансферное окно хочет приобрести Филиппе Коутиньо («Ливерпуль») и Усмана Дембеле («Боруссия» Д), но пока не может договориться с их клубами.

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