«Барселона» подпишет контракт с полузащитником «Ниццы» Сери
В ближайшее время «Барселона» проведёт с «Ниццей» переговоры по трансферу полузащитника
Жана-Мишеля Сери, о чём сообщает L'Équipe.
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При этом каталонцы уже согласовали условия контракта с самим 26-летним ивуарийцем, и в случае успешного завершения сделки его соглашение будет рассчитано на четыре года.
Сери выступает за «Ниццу» с лета 2015 года. В составе французской команды полузащитник провёл 84 матча, забил 10 мячей и сделал 17 голевых передач. «Барселона» в это трансферное окно хочет приобрести Филиппе Коутиньо («Ливерпуль») и Усмана Дембеле («Боруссия» Д), но пока не может договориться с их клубами.
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