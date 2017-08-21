Месси в «Манчестер Сити». Станет ли фантазия реальностью?

ИСКУССТВО ЛЖИ

Политика — искусство лжи, а Хосеп Бартомеу — несомненно, политик. Иначе не объяснить последние новости, связанные с новым контрактом Лео Месси, который, по заверениям президента «Барселоны», был подписан уже давно. Напомним, что история с продлением соглашения аргентинской звезды тянулась невероятно долго и успела всерьез обеспокоить как болельщиков, так и руководство клуба. Наконец, 5 июля «Барселона» объявила о том, что все договоренности достигнуты, дело за малым — поставить подпись. Месси должен был сделать это на торжественной церемонии после выхода из отпуска. Впрочем, 7 июля в интервью Catalunya Ràdio Бартомеу обмолвился, что все контрактные вопросы улажены с аргентинцем еще в конце июня, а во время американского турне, в Майами, уже в интервью ESPN, президент сине-гранатовых немного дополнил эту информацию, сказав, что «Месси подписал контракт какое-то время назад, и мы лишь хотим сделать официальную презентацию, когда вернемся в Барселону».

Дальше началась эпопея с трансфером Неймара, переключившая внимание на себя, и о контракте Месси все забыли. Тем более, формальных поводов не доверять президенту не было — аргентинец ведь не опровергал его слова. Никто не обратил внимания на то, что не было никакой официальной презентации и торжественной церемонии, как не было и фотографий Месси с ручкой в руке. Зато было красочное видео, сделанное клубом, в котором, под хэштегом #messi2021, рассказывалась история аргентинца в сине-гранатовой форме. И всем от этого видео было спокойно.

ВСЕ ТАЙНОЕ СТАНОВИТСЯ ЯВНЫМ

Спокойствие продолжалось ровно до вчерашнего дня, пока трансферные слухи не донесли до столицы Каталонии весть о том, что шейхи из «Манчестер Сити» готовы последовать примеру владельца «ПСЖ» и выложить необходимую сумму отступных за Лео Месси. В самом интересе «горожан» к аргентинцу нет ничего нового, ни одно трансферное окно последних лет не обходится без подобных «сенсаций». Но вчера ситуация стала куда более пикантной — когда руководство «Барселоны» попросили опровергнуть эти слухи, сославшись на недавно продленный контракт, выяснилось, что никакого продленного контракта нет и в помине.

Спортивный вице-президент каталонцев Жорди Местре признался, что «все детали обговорены, соглашение достигнуто, и мы лишь ждем подтверждения даты для подписания всех бумаг». Позвольте, но разве это не то, чем занимались представители клуба и футболиста последние полтора месяца? И разве не подтверждает это напрямую тот факт, что президент «Барселоны» несколько раз публично солгал, выдав желаемое за действительное? Вполне возможно, все договоренности и правда достигнуты, но, пока подписи Месси нет на бумаге, этим деталям — грош цена. И есть все основания полагать, что аргентинец не просто так откладывает этот момент.

ПОВОДЫ ДЛЯ БЕСПОКОЙСТВА

Нет, дело вовсе не в деньгах — вряд ли Месси тянет, рассчитывая выбить из руководства миллион-другой к окладу. Скорее, он пытается понять, куда идет эта «Барселона», теряющая воспитанников и звезд, занимающая странную позицию на трансферном рынке, ведомая людьми, преследующими личные, а не клубные интересы. И если это занимает его голову, то поклонникам сине-гранатовых стоит всерьез обеспокоиться — поводов для отрицательного решения у Лео хоть отбавляй.

На сегодняшний момент (без фотографии с ручкой в руке) контракт Месси заканчивается 30 июня 2018 года, с суммой отступных в 250 миллионов евро. Еще год назад мы бы покрутили пальцем у виска, услышав, что кто-то хочет заплатить такую сумму, но переезд Неймара в Париж открыл новую страницу в истории трансферных окон — отныне верхняя планка равна 222 миллионам. А где 222, там и 250.

Даже если предположить, что Месси подпишет новое соглашение, в котором будут прописаны новые отступные — 300 миллионов, — то это точно не должно остановить владельцев «Ман Сити», если уж они всерьез настроены заполучить аргентинца. А если не подпишет — тогда уже «Барселона» должна будет что-то срочно решать, чтобы не отпустить свою главную звезду следующим летом совершенно бесплатно.

РЕАЛЬНО ЛИ ЭТО?

История с Неймаром показала — реально все. Если Месси недоволен положением дел в «Барселоне», почему бы ему не представить на мгновение, как он паркуется у «Этихад Стэдиум», обменивается шутками с Агуэро и Отаменди, жмет руку Чики Бегиристайну и крепко обнимает Пепа Гвардьолу. Кажется, неплохая вырисовывается картина. Для всех, кроме поклонников «Барселоны», самого клуба и политиков, что стоят у него во главе.