Неймар: «Барселона» заслуживает лучших руководителей

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Бразилец, перешедший в «ПСЖ» из «Барселоны» за рекордную сумму в 222 миллиона евро, провел два матча за свою новую команду, в которых забил три мяча и сделал три голевые передачи. В игре с «Тулузой» в чемпионате Франции в воскресенье (6:2) Неймар отметился дублем.

«Когда я перешел в клуб, все было хорошо, но потом… В “Барселоне” работают директора, которых там быть не должно. Я очень расстроен их работой. Я провел четыре счастливых года в клубе, но “Барса” заслуживает большего. У меня появилось много друзей в “Барселоне”, я надеюсь, что ситуация наладится и команда станет конкурентоспособной», — сказал Неймар, которого цитирует Football-Espana.

Неймар, перешедший в «Барселону» летом 2013 года из «Сантоса», в составе испанского клуба дважды побеждал в чемпионате Испании, трижды в Кубке страны, по разу в Лиге чемпионов, Суперкубке Испании и УЕФА, клубном чемпионате мира.