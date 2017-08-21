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21 августа 2017, 10:45 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Неймар: «Барселона» заслуживает лучших руководителей

МОСКВА, 21 авг — Р-Спорт. «Барселона» заслуживает лучших руководителей, нежели те, которые управляют футбольным клубом сейчас, заявил бывший нападающий «сине-гранатовых» Неймар, выступающий за «Пари Сен-Жермен».

Барселона заслуживает лучших руководителей нежели те которые управляют футбольным клубом сейчас заявил бывший нападающий сине-гранатовых <span class=error>Неймар</span> выступающий за Пари <span class=error>Сен</span>-<span class=error>Жермен</span>. Увеличить
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Бразилец, перешедший в «ПСЖ» из «Барселоны» за рекордную сумму в 222 миллиона евро, провел два матча за свою новую команду, в которых забил три мяча и сделал три голевые передачи. В игре с «Тулузой» в чемпионате Франции в воскресенье (6:2) Неймар отметился дублем.

«Когда я перешел в клуб, все было хорошо, но потом… В “Барселоне” работают директора, которых там быть не должно. Я очень расстроен их работой. Я провел четыре счастливых года в клубе, но “Барса” заслуживает большего. У меня появилось много друзей в “Барселоне”, я надеюсь, что ситуация наладится и команда станет конкурентоспособной», — сказал Неймар, которого цитирует Football-Espana.

Неймар, перешедший в «Барселону» летом 2013 года из «Сантоса», в составе испанского клуба дважды побеждал в чемпионате Испании, трижды в Кубке страны, по разу в Лиге чемпионов, Суперкубке Испании и УЕФА, клубном чемпионате мира.

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