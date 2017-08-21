Лео, он же тигр. Как Леонид Слуцкий стал первым российским футбольным тренером в Англии — и что его ждет дальше. Репортаж «Медузы»
В июне 2017 года 46-летний Леонид Слуцкий — самый успешный российский футбольный тренер последнего десятилетия, успевший несколько раз привести к чемпионству ЦСКА и поруководить национальной сборной, — приступил к работе в клубе второго английского дивизиона «Халл Сити». В Англии к Слуцкому сперва относились с недоверием, считая его человеком владельца «Челси» Романа Абрамовича, но теперь, когда «Халл Сити» относительно успешно стартовал в сезоне, россиянина постепенно начинают принимать за своего. По просьбе «Медузы» редактор международных проектов Sports.ru Иван Калашников отправился в гости к Слуцкому и его новой команде, чтобы узнать, как устроена жизнь первого российского футбольного тренера, получившего в свое распоряжение английский клуб.
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После победы над «Бертон Альбион» со счетом 4:1 главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий зашел в комнату, где его ждал Найджел Клаф, тренер проигравшей команды. Послематчевая встреча тренеров — давняя традиция английского футбола, но в последние годы иностранцев во главе местных команд стало так много, что многие из них забывают об этом ритуале или просто пренебрегают им. Вряд ли Клаф ждал
«Помню, как ваша команда спаслась в прошлом сезоне от вылета в третий дивизион, — говорил Слуцкий, широко улыбаясь. — Все решило всего одно очко, вы молодцы, что выстояли». Эта ремарка, кажется, удивила
Леонид Слуцкий обращается к болельщикам «Халл Сити»
Слуцкий — первый в истории российский тренер, возглавивший английский клуб. Даже футболистов из России в Англии было совсем немного. В 1990-х, когда советские игроки разъехались из страны, Дмитрий Харин стоял в воротах «Челси», а Андрей Канчельскис дважды становился чемпионом Англии в «Манчестер Юнайтед» под руководством Алекса Фергюсона и был вынужден покинуть команду
В 2000-х к тому обстоятельству, что в России вообще не очень много футболистов с талантом, заметным из Англии, добавились новые проблемы: выросшие зарплаты игроков в российском чемпионате и сложности с получением рабочей визы в Англии. Чтобы перейти в английский клуб, футболист
Ситуация изменилась после 2008 года, когда сборная Россия вышла в полуфинал чемпионата Европы, а «Зенит» выиграл Кубок УЕФА — тогда сразу четыре российских игрока уехали в Англию за большие деньги и на хорошие зарплаты. Чуть позже туда отправился и Павел Погребняк, последний на сегодняшний день российский легионер в Англии. Впрочем, ни один из них не смог
Представить себе появление российского тренера в английском чемпионате было еще сложнее — из советских и российских представителей этой профессии международная репутация сложилась разве что у киевлянина Валерия Лобановского (и это было несколько десятков лет назад), а шансов на успешную адаптацию у людей из предыдущего поколения даже меньше, чем у тех, кто вырос в 1990-х. Несколько человек из первой волны постсоветских легионеров пытались тренировать в Европе — Дмитрий Черышев четыре года работал с детской командой мадридского «Реала», Станислав Черчесов выигрывал чемпионат Польши с «Легией», Валерий Карпин мучился с «Мальоркой» во втором испанском дивизионе, — но все они без сомнений бросали зарубежную карьеру ради предложений из России.
И тут появился Слуцкий.
Ставленник Абрамовича
«Конкретное желание уехать в Англию сформировалось у Слуцкого в октябре 2016 года, — рассказывает телевизионный комментатор и друг тренера Дмитрий Федоров. — Вопреки предположениям, неудачное выступление со сборной на Евро-2016 (Россия заняла последнее место в своей группе — прим. “Медузы”) на это не повлияло, и если Слуцкий вдруг остался бы в сборной, то все равно отправился бы в Англию позже. Это было его мечтой». По словам Федорова, у Слуцкого не было никаких претензий к московскому ЦСКА, с которым он за семь лет выиграл семь трофеев и выходил в четвертьфинал Лиги чемпионов, но у клуба не было финансовых возможностей для дальнейшего прогресса. Сам Слуцкий в разговоре с «Медузой» подтверждает только то, что поездка в Англию была «его личным решением»: «Его разделяют даже не все члены моей семьи, что уж говорить про более широкую аудиторию».
Об отставке тренера из ЦСКА объявили в декабре 2016-го, и почти сразу он уехал в Лондон — жить и искать работу. Он поселился в гостинице Millenium Hotel, располагающейся на территории стадиона «Челси». Тренер не скрывал, что осваиваться в Англии ему помогает владелец клуба Роман Абрамович — в интервью английскому каналу Sky Sports Слуцкий назвал миллиардера своим другом и «лучшим агентом в мире». Благодаря Абрамовичу Слуцкий регулярно посещал матчи
Федоров считает, что у Абрамовича есть три причины поддерживать Слуцкого.
Леонид Слуцкий (крайний слева) и Роман Абрамович
Сначала
Впрочем, это впечатление начало рассеиваться еще до того, как Слуцкий нашел работу. Сначала тренер дал несколько интервью английской прессе, в которых шутил, откровенничал и признавался в любви к английскому футболу. «Иностранные тренеры в Англии почти никогда себя так не ведут, — уверяет английский комментатор российского футбола на телеканале ESPN Джон Брэдли, который следит за карьерой Слуцкого уже почти десять лет. — Обычно им мешает языковой барьер или боязнь неправильно себя поставить в первые же дни работы. Поэтому юмор и открытость Слуцкого — однозначный плюс, такое могут себе позволить разве что британские тренеры со стажем и Моуринью». Особенно сильное впечатление на английских журналистов произвела широко известная в России история о том, как в юности Слуцкий полез на дерево спасать соседскую кошку, но упал и получил травму колена,
Сам Слуцкий, впрочем, категорически отрицает, что сознательно хотел понравиться британцам. «Какой я есть, так я себя и веду, — резко говорит он “Медузе”. — Я же не могу сдерживать свои эмоции. Если бы это было продумано, если бы я так играл, то мог бы сразу проситься во МХАТ или к Табакову на главные роли».
Кроме прочего, убедительности Слуцкому придал действительно неплохой — как минимум очень образный — английский язык: невзирая на давно победивший в английском футболе мультикультурализм, многие болельщики и журналисты очень болезненно воспринимают иностранных тренеров, которые с трудом могут связать два слова или общаются через переводчика. К концу весны 2017 года Слуцкий прошел несколько собеседований в разных клубах, а в июне был назначен главным тренером «Халл Сити» — команды, которая только что вылетела из
После этой новости претензии к протекционизму со стороны Абрамовича отпали окончательно: русскому тренеру досталась одна из самых непростых работ в английском футболе.
Здесь рыбы нет
Город
Стадион «Халл Сити»
Так Халл обзавелся откровенно дурной репутацией: местных жителей считали суеверными недотепами (например, они избегали зеленого цвета, который предположительно приносит неудачу рыбакам) и не стеснялись в открытую смеяться над ними даже на телевидении. В середине 1990-х в автомобильном шоу Top Gear вышел сюжет, в котором Квентин Уилсон, самый первый напарник Джереми Кларксона, с откровенными проклятиями перегоняет старую экспортную «Ладу» в Халл, где машины скупает русская мафия и перепродает их в
В вышедшей в 2001 году в Великобритании книге «Crap Towns: The 50 Worst Places to Live in the UK» («Отстойные города: 50 худших мест для жизни в Великобритании») Халл занял первое место.
Четыре года назад городу наконец повезло: его выбрали культурной столицей Великобритании-2017. Этот статус присуждается не за былые заслуги, а как раз для того, чтобы перезапустить в нем культурную жизнь — скажем, похожая программа европейского масштаба сильно помогла Ливерпулю в 2008-м. В старом порту Халла построили торговый центр с ресторанами, исторический центр города почти целиком превратили в пешеходную зону, а гигантский океанариум стал одним из самых популярных в стране. У города появились мобильное приложение и логотип (между прочим, зеленого цвета). Халл
Впрочем, местный футбол существует параллельно всем этим преобразованиям. Местные регбийные клубы всегда были популярнее «Халл Сити», а до 2008 года Халл оставался крупнейшим городом в Англии, чей клуб ни разу не играл в высшем английском дивизионе. Тут также не случилось великих тренеров и великих игроков, поэтому главная ассоциация рядового английского болельщика с «Халлом» — забавный факт из паб-викторины: Hull City — единственный из 92 профессиональных футбольных клубов Англии, в названии которого нельзя закрасить изнутри ни одну букву.
Относительно успешная эпоха в истории «Халл Сити» началась девять лет назад. Благодаря поддержке местного бизнесмена Ассема Аллама команда впервые за 104-летнюю историю вышла в
Владелец «Халл Сити» Ассем Аллам
Перспектива работы с Алламом не слишком смущала Слуцкого — хотя бы потому, что в России владельцы и президенты вмешиваются в работу тренера куда чаще и жестче: например, из уже несуществующего ФК «Москва» Слуцкого уволили сразу после того, как он показал лучший результат в истории в клуба. Помимо него на эту должность претендовали еще пять человек, но выбор сделали в пользу российского тренера в первую очередь
Эффективным Слуцкому пришлось быть уже в первую неделю после выхода на новую должность, когда команду покинули четыре ведущих игрока. Тренер должен был убедить тех, кто остался, что «супермаркет закрывается», больше продавать никого не будут, а новые футболисты позволят команде вернуться в
Комментатор Брэдли уверен, что именно в такой сложной ситуации пригодятся сильные профессиональные качества Слуцкого. «Он располагал довольно ограниченными ресурсами в ЦСКА и тем не менее сумел трижды обогнать в чемпионате России “Зенит”, который не считал денег и покупал игроков за 40 миллионов евро, — объясняет англичанин. — Болельщики “Халла” сейчас вряд ли ждут
«Катюша» для англичан
Сезон для Леонида Слуцкого начался с матча против «Астон Виллы», одного из главных фаворитов на выход в
Болельщики «Халла» начали матч с традиционного скандирования «Аллам, убирайся!» в адрес владельца клуба, но как только команда Слуцкого забила второй гол, трибуны переключились на тренера и запели «У нас есть Леонид Слуцкий» на мотив «Glad All Over», популярной английской фанатской песни. Слуцкий сумел расслышать в песне свою фамилию, помахал сектору за воротами, а потом признался на пресс-конференции: «Самое приятное в сегодняшней победе — песня болельщиков». Тренер не впервые уделяет внимание многочисленным ритуалам, которые окружают английский футбол — так, во время первой встречи с командой он по заведенной традиции встал на стул и громко спел «Катюшу». Чуть позже в интервью «Матч ТВ» Слуцкий заявил, что если команда будет играть так, как он поет, «Халл Сити» точно выйдет в
По ходу первого домашнего матча Слуцкий оставлял впечатление человека, который полностью контролирует ситуацию — и на поле, и вокруг него. Он нашел возможность выпустить на поле игрока, который в клубе всего два дня, подробно объяснял логику своих решений журналистам, а затем поинтересовался у корреспондента «Медузы» результатом московского дерби ЦСКА — «Спартак» (2:1) и бурно порадовался победе своей бывшей команды. «Мне сейчас особо не нужно время на
На вопросы о сложностях первой работы за границей Слуцкий отвечает подробно, но все время подчеркивает, что это мелочи: «В любом клубе, включая ЦСКА, есть люди, которые помогают иностранцам адаптироваться. Здесь таких людей нет. Я лично искал себе квартиру на сайте, прозванивал варианты. Здесь мне дали служебную машину, на этом все. Дальше — сам». Он также утверждает, что может донести до человека на английском любую мысль, но не всегда понимает собеседника с первого раза — особенно когда приходиться адаптироваться к новому акценту. Есть у Слуцкого и традиционная для любого иностранца в Англии жалоба — на еду: «В Халле в пять часов вечера работает только один ресторан».
Реальные сложности у Слуцкого начались сразу после победы над «Бертоном»: его команда проиграла два следующих матча, потеряла
Впрочем, Слуцкого уже замечают. Болельщики «Халла» придумали своему тренеру прозвище Leo the Tiger — настолько удачное, что оно вряд ли от него отклеится, пока он работает с командой.
В России за Слуцким тоже следят: телеканал «Футбол», который входит в кабельные и спутниковые сети, купил права, которые позволят ему показывать большинство гостевых матчей «Халла» и голы из всех матчей. В комментариях на официальном
Иван Калашников,