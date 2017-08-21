Мбаппе отстранили от тренировок с «Монако»
МОСКВА, 21 авг —
Р-Спорт. Нападающий футбольного клуба «Монако» Килиан Мбаппе, который, по данным СМИ, близок к переходу в «Пари Сен-Жермен», на прошлой неделе был отстранен от тренировок с командой, утверждает L’Equipe.
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По данным издания, такое решение было принято после стычки с другим игроком монегасков Андреа Раджи на тренировке в прошлый вторник. L’Equipe отмечает, что форвард выполнить требование покинуть поле отказался.
В итоге Мбаппе не попал в заявку на матч третьего тура чемпионата Франции с «Мецем», который состоялся 18 августа в Меце и завершился победой гостей — 1:0.
Ранее СМИ сообщали, что 18-летний Мбаппе дал свое согласие на переход в «ПСЖ», и парижане сделали монегаскам предложение в размере 155 миллионов евро без учета различных бонусов. Впоследствии источник сообщил, что переходе Мбаппе в «ПСЖ» будет отложен до следующего лета.
Мбаппе в минувшем сезоне провел в составе монегасков 44 игры во всех турнирах и забил 26 мячей.
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