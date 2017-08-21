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21 августа 2017, 11:15 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Мбаппе отстранили от тренировок с «Монако»

МОСКВА, 21 авг — Р-Спорт. Нападающий футбольного клуба «Монако» Килиан Мбаппе, который, по данным СМИ, близок к переходу в «Пари Сен-Жермен», на прошлой неделе был отстранен от тренировок с командой, утверждает L’Equipe.

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По данным издания, такое решение было принято после стычки с другим игроком монегасков Андреа Раджи на тренировке в прошлый вторник. L’Equipe отмечает, что форвард выполнить требование покинуть поле отказался.

В итоге Мбаппе не попал в заявку на матч третьего тура чемпионата Франции с «Мецем», который состоялся 18 августа в Меце и завершился победой гостей — 1:0.

Ранее СМИ сообщали, что 18-летний Мбаппе дал свое согласие на переход в «ПСЖ», и парижане сделали монегаскам предложение в размере 155 миллионов евро без учета различных бонусов. Впоследствии источник сообщил, что переходе Мбаппе в «ПСЖ» будет отложен до следующего лета.

Мбаппе в минувшем сезоне провел в составе монегасков 44 игры во всех турнирах и забил 26 мячей.

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