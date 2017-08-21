Серхио Рамос повторил антирекорд чемпионата Испании по количеству удалений

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Красная карточка, полученная футболистом под занавес противостояния с «Депортиво» в первом туре Примеры, стала 18-й в его карьере.



Также по 18 раз удалялись с поля ныне завершившие карьеру футболистов Пабло Альфаро и Хави Агуадо, выступавшие на позиции центрального защитника.

На старте нового сезона чемпионы Испании одержали убедительную победу над «Депортиво» на выезде со счётом 3:0.