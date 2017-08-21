«Реал» разгромил «Депортиво» в первом туре чемпионата Испании

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Встреча проходила на стадионе «Риасор» и завершилась победой мадридской команды со счётом 3:0.

На 20-й минуте счёт открыл Гарет Бэйл, которому в эпизоде с голом ассистировал Карим Бензема. Спустя всего семь минут Карлос Касемиро после паса Марсело удвоил преимущество «сливочных». На 62-й минуте Тони Кроос забил третий мяч в ворота «Депортиво» с передачи всё того же Бэйла, оформив уверенную победу своей команды.

В матче второго тура «Депортиво» сыграет на выезде с «Леванте» (26 августа), а «Реал» примет на своём поле «Валенсию» (27 августа).