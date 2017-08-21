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21 августа 2017, 1:34 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Реал» разгромил «Депортиво» в первом туре чемпионата Испании

В матче первого тура чемпионата Испании «Депортиво» принимал на своём поле «Реал».

В матче первого тура чемпионата Испании Депортиво принимал на своём поле Реал. Увеличить
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Встреча проходила на стадионе «Риасор» и завершилась победой мадридской команды со счётом 3:0.

На 20-й минуте счёт открыл Гарет Бэйл, которому в эпизоде с голом ассистировал Карим Бензема. Спустя всего семь минут Карлос Касемиро после паса Марсело удвоил преимущество «сливочных». На 62-й минуте Тони Кроос забил третий мяч в ворота «Депортиво» с передачи всё того же Бэйла, оформив уверенную победу своей команды.

В матче второго тура «Депортиво» сыграет на выезде с «Леванте» (26 августа), а «Реал» примет на своём поле «Валенсию» (27 августа).

20.08.2017 23:15 основной раунд: 1-й тур Riazor
Депортиво 0:3 Реал
Первый тайм: 0:2
Главные тренеры
Мель Пепе Зинедин Зидан
Голы
11 Гарет Бэйл (К. Бензема) 20′
14 Каземиру (Виейра да Силва Марселу) 27′
8 Тони Кроос (Г. Бэйл) 62′
Нереализованные пенальти
89′ Ф. Андоне  
Составы
Рубен Мартинес 13
Хуан Франсиско Морено Хуанфран 2
Луиш Карлуш Луизинью 16
Решел да Силва Жуниор Сидней 12
53′ Фабиан Шер 24
87′ Флорин Андоне 10
84′ Педро Москера 5
дос Сантос Торрес Гильерме 20
60′ 79′ Федерико Картабия 9
Борха Валье 19
24′ 54′ Закария Баккали 18
Алешандре Вилела Бруну Гама 21
65′ Сельсо Борхес 22
Лопес Альварес Адриан 15
1 Кейлор Навас
2 Даниэль Карвахаль
12 Виейра да Силва Марселу
4 Серхио Рамос 53′ 90+2′
6 Фернандес Иглесиас Начо
8 Тони Кроос
10 Лука Модрич 57′
9 Карим Бензема
22 Франсиско Роман Иско 66′
20 Марко Асенсио
14 Каземиру 72′
18 Маркос Льоренте
11 Гарет Бэйл 80′
17 Лукас Васкес
Статистика
5 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
12 Удары (всего) 16
6 Удары в створ 8
4 Угловые 4
16 Фолы 12
2 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Хосе Луис Гонсалес Гонсалес (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Капитан команды
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Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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