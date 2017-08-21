«Реал» разгромил «Депортиво» в первом туре чемпионата Испании
В матче первого тура чемпионата Испании «Депортиво» принимал на своём поле «Реал».
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Встреча проходила на стадионе «Риасор» и завершилась победой мадридской команды со счётом 3:0.
На 20-й минуте счёт открыл Гарет Бэйл, которому в эпизоде с голом ассистировал Карим Бензема. Спустя всего семь минут Карлос Касемиро после паса Марсело удвоил преимущество «сливочных». На 62-й минуте Тони Кроос забил третий мяч в ворота «Депортиво» с передачи всё того же Бэйла, оформив уверенную победу своей команды.
В матче второго тура «Депортиво» сыграет на выезде с «Леванте» (26 августа), а «Реал» примет на своём поле «Валенсию» (27 августа).
Главные тренеры
|Мель Пепе
|Зинедин Зидан
Голы
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Нереализованные пенальти
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Составы
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Статистика
|5
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|12
|Удары (всего)
|16
|6
|Удары в створ
|8
|4
|Угловые
|4
|16
|Фолы
|12
|2
|Офсайды
|2
Судьи
|Главный судья
|Хосе Луис Гонсалес Гонсалес (Испания)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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