Голевое пиршество в Париже: Неймар уже издевается над защитниками

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Соперником «ПСЖ» был клуб, который в прошлом сезоне финишировал лишь на 13-м месте, но при этом отобрал у парижан 4 очка, что удалось также «Монако» и «Ницце». А главный тренер «Тулузы» Паскаль Дюпра — вообще самый успешный укротитель «ПСЖ» с тех пор, как в 2011 году владельцем столичного клуба стал фонд Qatar Investment Authority.

ТРЕНЕР «ТУЛУЗЫ» ПРИЗНАЛСЯ, ЧТО «НАЛОЖИЛ В ШТАНЫ»

Дюпра — единственный, кому удалось в этот период обыграть парижский клуб три раза. Дважды он сделал это с «Эвианом», а в прошлом сезоне — и с «Тулузой», которая взяла верх на своем поле — 2:0, а потом устояла на «Парк де Пренс» (0:0).

— Во время февральского матча меня поливали на всех углах, потому что мы посмели обороняться и, таким образом, покусились на королевскую власть. Посмеем снова. Лучше поставить автобус перед воротами, чем за ними, — заявил газете Le Dauphine Libere Дюпра, который славится среди французских тренеров нестандартными высказываниями, как Гамула или Григорян в России.

— Забавно, но общая стоимость сделки по Неймару — это примерно 15 лет существования «Тулузы» с ее бюджетом в 32 миллиона евро, — напомнил Дюпра в интервью Le Parisien.

А газете L'Equipe специалист поведал также кое-что о тактике:

— Не буду гламурным и скажу прямо: если не действовать против «ПСЖ» от обороны, то стопроцентно проиграешь. Нам надо будет как-то умерить пыл Неймара, который, несомненно, постарается устроить пиршество в дебютном матче на «Парк де Пренс». Вместе с тем нельзя сосредоточиваться только на нем, потому что остальные девять полевых игроков у «ПСЖ» уровнем выше среднего. И все же Неймар требует особого внимания. В игре с «Генгамом» он касался мяча 128 раз — удивительный результат. Нам надо лишить его подпитки и сделать так, чтобы он ограничился третью этого показателя. Нужно чтобы рядом с ним постоянно находилось два или три игрока.

И добавил в своем стиле:

— Мое относительное спокойствие — это притворство. На самом деле я наложил себе в штаны.

Унаи Эмери был перед игрой не столь красноречив, но конкретен:

— Мы хотим доказать свою силу. Главная задача сезона — выиграть чемпионат, вторая цель — Лига чемпионов.

Перед матчем состоялись проводы из «ПСЖ» полузащитника Блеза Матюиди, который выступал за команду на протяжении шести сезонов, а теперь перебрался в «Ювентус» за 20 миллионов евро, не считая 10,5 миллиона бонусных.

НОРМА ГЕНГАМА БЫЛА ВЫПОЛНЕНА ЕЩЕ ДО ПЕРЕРЫВА

…Опасные моменты у ворот «Тулузы» стали возникать буквально с первой минуты. Гости не справлялись с продольными передачами парижан, упускали соперников, но успевали перехватывать мяч, когда те эстетски затевали в штрафной площади перепасовку. Когда же пошли удары — а сигнал для бомбардировки дал Неймар — фавориту не хватало точности. Один удар Неймара заблокировал защитник, другой — скользнул по перекладине. Причем, мяч в район 11-метровой отметки выложил бразильцу его соотечественник Дани Алвес, чье участие в матче было под вопросом: в пятницу в штате Байя утонула его 46-летняя тетя.

Кавани сыграл и вовсе небрежно. Оставшись с глазу на глаз с вратарем Лафоном, он не попал по мячу. За это последовало наказание. Ивуариец Градель, замкнув ударом с лета длинный навес с фланга, немного поперчил блюдо. А вдруг грядет сенсация? К тому же «ПСЖ» пропустил в первый раз в чемпионате.

Но в лидерах «Тулуза» пребывала недолго. Неймар, который, как и в Генгаме, постоянно смещался слева в центр, сначала направил мяч головой в штангу, а затем сам смастерил, сам воспользовался: бразилец сделал пас пяткой Рабьо к углу штрафной площади и успел на добивание, после того, как вратарь с трудом отразил мяч одной рукой перед собой. А спустя еще четыре минуты Париж уже вел в счете: Рабьо поразил цель ударом с 25 метров после «стенки» с Неймаром.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Neymar scored. Still beast?? <a href="https://twitter.com/ffsKjelld">@ffsKjelld</a> <a href="https://t.co/OVcvsTUDa0">pic.twitter.com/OVcvsTUDa0</a></p>— ?? (@MagicianCesc) <a href="https://twitter.com/MagicianCesc/status/899360133863546880">20 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Таким образом, показатель своего первого матча с «Генгамом» (3:0) — гол плюс результативная передача — звезда повторила еще до перерыва. Да и третий гол парижан должен был еще в первом тайме состояться, но арбитр ошибочно отменил взятие ворот, усмотрев у Кавани офсайд.

УДАЛЕНИЕ ВЕРРАТТИ РАЗОЗЛИЛО ПАРИЖАН

После перерыва парижский шквал утих. Хозяева по-прежнему больше владели мячом, но плели кружева уже на подступах к штрафной площади.

А на 69-й минуте Амори Делерю не постеснялся оставить «ПСЖ» в меньшинстве. Это Верратти, получивший предупреждение в первом тайме, совершил еще один слишком резкий подкат.

И сразу пошли голевые моменты у ворот… «Тулузы», словно фаворит насторожился и рассердился. Кавани, выйдя один на один с вратарем, залепил мячом прямо в него. А спустя минуту арбитр назначил сомнительный 11-метровый после падения Неймара. Нападающий гостей Делор совершил подкат сзади, но сыграл, как представляется, в мяч.

Впрочем, это еще не был конец. Огромный (195 см) защитник Жюльен перевисел при подаче углового Тиагу Силву. У «Тулузы» высочайший КПД: два удара в створ — два гола. Восстановил статус-кво ударом с 25 метров в «девятку» Пасторе. И тотчас после углового, поданного Неймаром, удар «ножницами» исполнил Кюрзава.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="fr" dir="ltr">Le bijou du magicien Javier Pastore, magnifique! <a href="https://twitter.com/hashtag/PSGTFC?src=hash">#PSGTFC</a> <a href="https://t.co/BJl3XVabEd">pic.twitter.com/BJl3XVabEd</a></p>— Javier Pastore?? (@PastoreFR_) <a href="https://twitter.com/PastoreFR_/status/899380399754936320">20 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="fr" dir="ltr">Le ciseau de Kurzawa contre Toulouse !! <a href="https://twitter.com/hashtag/PSGTFC?src=hash">#PSGTFC</a> <a href="https://t.co/QpihLdywgg">pic.twitter.com/QpihLdywgg</a></p>— Paris News™ (@ParisNewsfr) <a href="https://twitter.com/ParisNewsfr/status/899376193526534144">20 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

На десерт Неймар обыграл всю линию защиты «Тулузы» и завершил свой слалом еще одним точным ударом. Приставляй к нему хоть двоих, хоть троих, как собирался Дюпра, все равно может не хватить.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Look at the footwork ?? <a href="https://twitter.com/hashtag/Neymar?src=hash">#Neymar</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/PSG?src=hash">#PSG</a> <a href="https://t.co/jCBl9b9uOS">pic.twitter.com/jCBl9b9uOS</a></p>— AFC (@KingWelbz) <a href="https://twitter.com/KingWelbz/status/899378886991020032">20 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Вдесятером «ПСЖ», таким образом, забил четырежды, вдвое больше, чем в полном составе. А Неймар оказался причастным к пяти голам из шести.