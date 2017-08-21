Голевое пиршество в Париже: Неймар уже издевается над защитниками
Две недели назад лишь представленный парижской публике, но не имевший права играть
из-за задержки трансферного листа, Неймар теперь блистательно дебютировал на «Парк де Пренс».
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Соперником «ПСЖ» был клуб, который в прошлом сезоне финишировал лишь на 13-м месте, но при этом отобрал у парижан 4 очка, что удалось также «Монако» и «Ницце». А главный тренер «Тулузы» Паскаль Дюпра — вообще самый успешный укротитель «ПСЖ» с тех пор, как в 2011 году владельцем столичного клуба стал фонд Qatar Investment Authority.
ТРЕНЕР «ТУЛУЗЫ» ПРИЗНАЛСЯ, ЧТО «НАЛОЖИЛ В ШТАНЫ»
Дюпра — единственный, кому удалось в этот период обыграть парижский клуб три раза. Дважды он сделал это с «Эвианом», а в прошлом сезоне — и с «Тулузой», которая взяла верх на своем поле — 2:0, а потом устояла на «Парк де Пренс» (0:0).
— Во время февральского матча меня поливали на всех углах, потому что мы посмели обороняться и, таким образом, покусились на королевскую власть. Посмеем снова. Лучше поставить автобус перед воротами, чем за ними, — заявил газете Le Dauphine Libere Дюпра, который славится среди французских тренеров нестандартными высказываниями, как Гамула или Григорян в России.
— Забавно, но общая стоимость сделки по Неймару — это примерно 15 лет существования «Тулузы» с ее бюджетом в 32 миллиона евро, — напомнил Дюпра в интервью Le Parisien.
А газете L'Equipe специалист поведал также
— Не буду гламурным и скажу прямо: если не действовать против «ПСЖ» от обороны, то стопроцентно проиграешь. Нам надо будет
И добавил в своем стиле:
— Мое относительное спокойствие — это притворство. На самом деле я наложил себе в штаны.
Унаи Эмери был перед игрой не столь красноречив, но конкретен:
— Мы хотим доказать свою силу. Главная задача сезона — выиграть чемпионат, вторая цель — Лига чемпионов.
Перед матчем состоялись проводы из «ПСЖ» полузащитника Блеза Матюиди, который выступал за команду на протяжении шести сезонов, а теперь перебрался в «Ювентус» за 20 миллионов евро, не считая 10,5 миллиона бонусных.
НОРМА ГЕНГАМА БЫЛА ВЫПОЛНЕНА ЕЩЕ ДО ПЕРЕРЫВА
…Опасные моменты у ворот «Тулузы» стали возникать буквально с первой минуты. Гости не справлялись с продольными передачами парижан, упускали соперников, но успевали перехватывать мяч, когда те эстетски затевали в штрафной площади перепасовку. Когда же пошли удары — а сигнал для бомбардировки дал Неймар — фавориту не хватало точности. Один удар Неймара заблокировал защитник, другой — скользнул по перекладине. Причем, мяч в район 11-метровой отметки выложил бразильцу его соотечественник Дани Алвес, чье участие в матче было под вопросом: в пятницу в штате Байя утонула его 46-летняя тетя.
Кавани сыграл и вовсе небрежно. Оставшись с глазу на глаз с вратарем Лафоном, он не попал по мячу. За это последовало наказание. Ивуариец Градель, замкнув ударом с лета длинный навес с фланга, немного поперчил блюдо. А вдруг грядет сенсация? К тому же «ПСЖ» пропустил в первый раз в чемпионате.
Но в лидерах «Тулуза» пребывала недолго. Неймар, который, как и в Генгаме, постоянно смещался слева в центр, сначала направил мяч головой в штангу, а затем сам смастерил, сам воспользовался: бразилец сделал пас пяткой Рабьо к углу штрафной площади и успел на добивание, после того, как вратарь с трудом отразил мяч одной рукой перед собой. А спустя еще четыре минуты Париж уже вел в счете: Рабьо поразил цель ударом с 25 метров после «стенки» с Неймаром.
Таким образом, показатель своего первого матча с «Генгамом» (3:0) — гол плюс результативная передача — звезда повторила еще до перерыва. Да и третий гол парижан должен был еще в первом тайме состояться, но арбитр ошибочно отменил взятие ворот, усмотрев у Кавани офсайд.
УДАЛЕНИЕ ВЕРРАТТИ РАЗОЗЛИЛО ПАРИЖАН
После перерыва парижский шквал утих. Хозяева
А на 69-й минуте Амори Делерю не постеснялся оставить «ПСЖ» в меньшинстве. Это Верратти, получивший предупреждение в первом тайме, совершил еще один слишком резкий подкат.
И сразу пошли голевые моменты у ворот… «Тулузы», словно фаворит насторожился и рассердился. Кавани, выйдя один на один с вратарем, залепил мячом прямо в него. А спустя минуту арбитр назначил сомнительный 11-метровый после падения Неймара. Нападающий гостей Делор совершил подкат сзади, но сыграл, как представляется, в мяч.
Впрочем, это еще не был конец. Огромный (195 см) защитник Жюльен перевисел при подаче углового Тиагу Силву. У «Тулузы» высочайший КПД: два удара в створ — два гола. Восстановил
На десерт Неймар обыграл всю линию защиты «Тулузы» и завершил свой слалом еще одним точным ударом. Приставляй к нему хоть двоих, хоть троих, как собирался Дюпра, все равно может не хватить.
Вдесятером «ПСЖ», таким образом, забил четырежды, вдвое больше, чем в полном составе. А Неймар оказался причастным к пяти голам из шести.
|Эмери Унаи
|Паскаль Дюпра
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|2
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|24
|Удары (всего)
|7
|15
|Удары в створ
|1
|7
|Угловые
|1
|8
|Фолы
|19
|7
|Офсайды
|4
|Главный судья
|Амори Делерю (Франция)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
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- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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