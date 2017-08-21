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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30741127/
21 августа 2017, 1:28 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Голевое пиршество в Париже: Неймар уже издевается над защитниками

Две недели назад лишь представленный парижской публике, но не имевший права играть из-за задержки трансферного листа, Неймар теперь блистательно дебютировал на «Парк де Пренс».

Блистательный дебют бразильца на Парк де Пренс. Увеличить
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Соперником «ПСЖ» был клуб, который в прошлом сезоне финишировал лишь на 13-м месте, но при этом отобрал у парижан 4 очка, что удалось также «Монако» и «Ницце». А главный тренер «Тулузы» Паскаль Дюпра — вообще самый успешный укротитель «ПСЖ» с тех пор, как в 2011 году владельцем столичного клуба стал фонд Qatar Investment Authority.

ТРЕНЕР «ТУЛУЗЫ» ПРИЗНАЛСЯ, ЧТО «НАЛОЖИЛ В ШТАНЫ»

Дюпра — единственный, кому удалось в этот период обыграть парижский клуб три раза. Дважды он сделал это с «Эвианом», а в прошлом сезоне — и с «Тулузой», которая взяла верх на своем поле — 2:0, а потом устояла на «Парк де Пренс» (0:0).

— Во время февральского матча меня поливали на всех углах, потому что мы посмели обороняться и, таким образом, покусились на королевскую власть. Посмеем снова. Лучше поставить автобус перед воротами, чем за ними, — заявил газете Le Dauphine Libere Дюпра, который славится среди французских тренеров нестандартными высказываниями, как Гамула или Григорян в России.

— Забавно, но общая стоимость сделки по Неймару — это примерно 15 лет существования «Тулузы» с ее бюджетом в 32 миллиона евро, — напомнил Дюпра в интервью Le Parisien.

А газете L'Equipe специалист поведал также кое-что о тактике:

— Не буду гламурным и скажу прямо: если не действовать против «ПСЖ» от обороны, то стопроцентно проиграешь. Нам надо будет как-то умерить пыл Неймара, который, несомненно, постарается устроить пиршество в дебютном матче на «Парк де Пренс». Вместе с тем нельзя сосредоточиваться только на нем, потому что остальные девять полевых игроков у «ПСЖ» уровнем выше среднего. И все же Неймар требует особого внимания. В игре с «Генгамом» он касался мяча 128 раз — удивительный результат. Нам надо лишить его подпитки и сделать так, чтобы он ограничился третью этого показателя. Нужно чтобы рядом с ним постоянно находилось два или три игрока.

И добавил в своем стиле:

— Мое относительное спокойствие — это притворство. На самом деле я наложил себе в штаны.

Унаи Эмери был перед игрой не столь красноречив, но конкретен:

— Мы хотим доказать свою силу. Главная задача сезона — выиграть чемпионат, вторая цель — Лига чемпионов.

Перед матчем состоялись проводы из «ПСЖ» полузащитника Блеза Матюиди, который выступал за команду на протяжении шести сезонов, а теперь перебрался в «Ювентус» за 20 миллионов евро, не считая 10,5 миллиона бонусных.

НОРМА ГЕНГАМА БЫЛА ВЫПОЛНЕНА ЕЩЕ ДО ПЕРЕРЫВА

…Опасные моменты у ворот «Тулузы» стали возникать буквально с первой минуты. Гости не справлялись с продольными передачами парижан, упускали соперников, но успевали перехватывать мяч, когда те эстетски затевали в штрафной площади перепасовку. Когда же пошли удары — а сигнал для бомбардировки дал Неймар — фавориту не хватало точности. Один удар Неймара заблокировал защитник, другой — скользнул по перекладине. Причем, мяч в район 11-метровой отметки выложил бразильцу его соотечественник Дани Алвес, чье участие в матче было под вопросом: в пятницу в штате Байя утонула его 46-летняя тетя.

Кавани сыграл и вовсе небрежно. Оставшись с глазу на глаз с вратарем Лафоном, он не попал по мячу. За это последовало наказание. Ивуариец Градель, замкнув ударом с лета длинный навес с фланга, немного поперчил блюдо. А вдруг грядет сенсация? К тому же «ПСЖ» пропустил в первый раз в чемпионате.

Но в лидерах «Тулуза» пребывала недолго. Неймар, который, как и в Генгаме, постоянно смещался слева в центр, сначала направил мяч головой в штангу, а затем сам смастерил, сам воспользовался: бразилец сделал пас пяткой Рабьо к углу штрафной площади и успел на добивание, после того, как вратарь с трудом отразил мяч одной рукой перед собой. А спустя еще четыре минуты Париж уже вел в счете: Рабьо поразил цель ударом с 25 метров после «стенки» с Неймаром.

Таким образом, показатель своего первого матча с «Генгамом» (3:0) — гол плюс результативная передача — звезда повторила еще до перерыва. Да и третий гол парижан должен был еще в первом тайме состояться, но арбитр ошибочно отменил взятие ворот, усмотрев у Кавани офсайд.

УДАЛЕНИЕ ВЕРРАТТИ РАЗОЗЛИЛО ПАРИЖАН

После перерыва парижский шквал утих. Хозяева по-прежнему больше владели мячом, но плели кружева уже на подступах к штрафной площади.

А на 69-й минуте Амори Делерю не постеснялся оставить «ПСЖ» в меньшинстве. Это Верратти, получивший предупреждение в первом тайме, совершил еще один слишком резкий подкат.

И сразу пошли голевые моменты у ворот… «Тулузы», словно фаворит насторожился и рассердился. Кавани, выйдя один на один с вратарем, залепил мячом прямо в него. А спустя минуту арбитр назначил сомнительный 11-метровый после падения Неймара. Нападающий гостей Делор совершил подкат сзади, но сыграл, как представляется, в мяч.

Впрочем, это еще не был конец. Огромный (195 см) защитник Жюльен перевисел при подаче углового Тиагу Силву. У «Тулузы» высочайший КПД: два удара в створ — два гола. Восстановил статус-кво ударом с 25 метров в «девятку» Пасторе. И тотчас после углового, поданного Неймаром, удар «ножницами» исполнил Кюрзава.

На десерт Неймар обыграл всю линию защиты «Тулузы» и завершил свой слалом еще одним точным ударом. Приставляй к нему хоть двоих, хоть троих, как собирался Дюпра, все равно может не хватить.

Вдесятером «ПСЖ», таким образом, забил четырежды, вдвое больше, чем в полном составе. А Неймар оказался причастным к пяти голам из шести.

20.08.2017 22:00 основной раунд: 3-й тур Parc des Princes
ПСЖ 6:2 Тулуза
Первый тайм: 2:1
Главные тренеры
Эмери Унаи Паскаль Дюпра
Голы
31′ да Силва Сантос Неймар 10
35′ Адриен Рабьо 25
75′ Эдинсон Кавани 9
82′ Хавьер Пасторе 27
84′ Левен Кюрзава 20
90+2′ да Силва Сантос Неймар 10
  Макс Градель 18′
2 Тиагу Силва 78′
Составы
Альфонс Ареола 16
Дани Алвес 32
Левен Кюрзава 20
Тиагу Силва 2
Преснель Кимпембе 3
36′ 69′ Марко Верратти 6
Адриен Рабьо 25
да Силва Сантос Неймар 10
85′ Эдинсон Кавани 9
Джовани Ло Сельсо 18
85′ Анхель Ди Мария 11
Юлиан Дракслер 23
68′ Тиагу Мотта 8
Хавьер Пасторе 27
40 Альбан Лафон
2 Кельвен Аду
29 Жак-Франсуа Мубандже
5 Исса Диоп 56′
6 Кристофер Жюльен
10 Энди Делор
19 Сомалиа
27 Алексис Блен 68′
15 Макс Градель 62′
13 Клеман Мишлен 81′
21 Джимми Дурмаз 45′
8 Корантен Жан 90′
11 Ола Тойвонен 58′
7 Зинедин Машаш
Статистика
2 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
24 Удары (всего) 7
15 Удары в створ 1
7 Угловые 1
8 Фолы 19
7 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Амори Делерю (Франция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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