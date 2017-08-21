Два мяча Неймара помогли ПСЖ разгромить «Тулузу» в матче чемпионата Франции
ТАСС, 20 августа. «Пари Сен-Жермен» одержал волевую победу на «Тулузой» со счетом 6:2 в домашнем матче третьего тура чемпионата Франции по футболу.
В составе «Тулузы» голы забили
На 70-й минуте матча за вторую желтую карточку был удален полузащитник хозяев Марко Вератти. 25-летний Неймар, который перешел в ПСЖ из «Барселоны» в летнее трансферное окно за рекордные €222 млн, забивает за французскую команду во второй официальной игре подряд.
В других воскресных матчах «Кан» победил «Лилль» (2:0), а «Марсель» сыграл вничью с «Анже» (1:1).
ПСЖ набрал девять очков и вышел на первое место в турнирной таблице, «Тулуза» с тремя очками занимает 13-е место.
В следующем туре ПСЖ дома сыграет с «Сент-Этьеном» 25 августа. «Тулаза» проведет домашний матч против «Труа» днем позднее.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter