Два мяча Неймара помогли ПСЖ разгромить «Тулузу» в матче чемпионата Франции

В составе «Тулузы» голы забили Макс-Ален Градель (18-я минута) и Кристофер Жульен (78). У ПСЖ отличились Неймар (31-я и 90-я минуты), Адриен Рабьо (35), Эдинсон Кавани (74, с пенальти), Хавьер Пасторе (82) и Левен Курзава (84).

На 70-й минуте матча за вторую желтую карточку был удален полузащитник хозяев Марко Вератти. 25-летний Неймар, который перешел в ПСЖ из «Барселоны» в летнее трансферное окно за рекордные €222 млн, забивает за французскую команду во второй официальной игре подряд.

В других воскресных матчах «Кан» победил «Лилль» (2:0), а «Марсель» сыграл вничью с «Анже» (1:1).

ПСЖ набрал девять очков и вышел на первое место в турнирной таблице, «Тулуза» с тремя очками занимает 13-е место.

В следующем туре ПСЖ дома сыграет с «Сент-Этьеном» 25 августа. «Тулаза» проведет домашний матч против «Труа» днем позднее.