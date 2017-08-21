«Интер» разгромил «Фиорентину» в матче чемпионата Италии
ТАСС, 20 августа. «Интер» одержал победу над «Фиорентиной» со счетом 3:0 в домашнем матче первого тура чемпионата Италии по футболу.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Два мяча забил Мауро Икарди (6-я (с пенальти) и 15-я минуты), еще один раз отличился Иван Перишич (79).
В следующем туре «Интер» 26 августа на выезде сыграет с «Ромой», днем позднее «Фиорентина» примет «Сампдорию».
Результаты других матчей игрового дня:
«Аталанта» — «Рома» — 0:1.
«Болонья» — «Торино» — 1:1.
«Кротоне» — «Милан» — 0:3.
«Лацио» — «Спал» — 0:0.
«Сампдория» — «Беневенто» — 2:1.
«Сассуоло» — «Дженоа» — 0:0.
«Удинезе» — «Кьево» — 1:2.
|20.08.2017 21:45
|основной раунд: 1-й тур
|Giuseppe Meazza
|Интер
|3:0
|Фиорентина
|Первый тайм: 2:0
Главные тренеры
|Лучано Спаллетти
|Стефано Пиоли
Голы
|
|
Составы
|
|
Статистика
|0
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|15
|Удары (всего)
|15
|6
|Удары в створ
|3
|9
|Угловые
|7
|7
|Фолы
|12
|1
|Офсайды
|1
Судьи
|Главный судья
|Паоло Тальявенто (Италия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter