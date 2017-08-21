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21 августа 2017, 0:12 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

«Интер» разгромил «Фиорентину» в матче чемпионата Италии

ТАСС, 20 августа. «Интер» одержал победу над «Фиорентиной» со счетом 3:0 в домашнем матче первого тура чемпионата Италии по футболу.

Встреча завершилась со счетом 3:0. Увеличить
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Два мяча забил Мауро Икарди (6-я (с пенальти) и 15-я минуты), еще один раз отличился Иван Перишич (79).

В следующем туре «Интер» 26 августа на выезде сыграет с «Ромой», днем позднее «Фиорентина» примет «Сампдорию».

Результаты других матчей игрового дня:

«Аталанта» — «Рома» — 0:1.

«Болонья» — «Торино» — 1:1.

«Кротоне» — «Милан» — 0:3.

«Лацио» — «Спал» — 0:0.

«Сампдория» — «Беневенто» — 2:1.

«Сассуоло» — «Дженоа» — 0:0.

«Удинезе» — «Кьево» — 1:2.

20.08.2017 21:45 основной раунд: 1-й тур Giuseppe Meazza
Интер 3:0 Фиорентина
Первый тайм: 2:0
Главные тренеры
Лучано Спаллетти Стефано Пиоли
Голы
6′ Мауро Икарди 9
15′ Мауро Икарди (И. Перишич) 9
79′ Иван Перишич (Жоау Мариу) 44
Составы
Самир Ханданович 1
Миранда 25
Данило Д`Амброзио 33
Милан Шкриньяр 37
Юто Нагатомо 55
Матиас Весино 6
Иван Перишич 44
Антонио Кандрева 87
64′ Борха Валеро 20
Жоау Мариу 10
71′ Марсело Брозович 77
Роберто Гальярдини 5
84′ Мауро Икарди 9
Эдер 23
57 Марко Спортьелло
13 Давиде Астори
15 Максимилиано Оливера
31 Витор Угу
40 Ненад Томович
6 Карлос Санчес 13′
10 Валентен Эйсерик
  Жил Диаш
  Марко Бенасси 55′
19 Себастьян Кристофоро
17 Жордан Верету 80′
7 Рафик Зехнини
  Джованни Симеоне 60′
30 Хума Бабакар
Статистика
0 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
15 Удары (всего) 15
6 Удары в створ 3
9 Угловые 7
7 Фолы 12
1 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Паоло Тальявенто (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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