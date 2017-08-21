«Интер» разгромил «Фиорентину» в матче чемпионата Италии

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Два мяча забил Мауро Икарди (6-я (с пенальти) и 15-я минуты), еще один раз отличился Иван Перишич (79).

В следующем туре «Интер» 26 августа на выезде сыграет с «Ромой», днем позднее «Фиорентина» примет «Сампдорию».

Результаты других матчей игрового дня:

«Аталанта» — «Рома» — 0:1.

«Болонья» — «Торино» — 1:1.

«Кротоне» — «Милан» — 0:3.

«Лацио» — «Спал» — 0:0.

«Сампдория» — «Беневенто» — 2:1.

«Сассуоло» — «Дженоа» — 0:0.

«Удинезе» — «Кьево» — 1:2.