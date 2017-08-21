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21 августа 2017, 0:10 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

«Барселона» победила «Бетис» в матче первого тура чемпионата Испании

ТАСС, 20 августа. «Барселона» победила «Бетис» со счетом 2:0 в домашнем матче первого тура чемпионата Испании по футболу.

Встреча завершилась со счетом 2:0. Увеличить
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На 36-й минуте мяч в свои ворота забил защитник «Бетиса» Алин Тошка. Удвоил преимущество каталонцев Серхи Роберто (39).

Матч начался с минуты молчания в память о жертвах теракта в Барселоне. Хозяева провели встречу в специальных игровых футболках, на которых вместо фамилий было нанесено «Барселона».

17 августа на туристической улице Рамбла в Барселоне водитель фургона совершил преднамеренный наезд на прохожих, в результате чего погибли 13 человек. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). Позднее полиция Каталонии ликвидировала в Камбрильсе на юге автономии пять человек, которые пытались осуществить теракт, аналогичный тому, который был совершен в Барселоне.

В следующем туре «Барселона» сыграет в гостях с «Алавесом» 26 августа, днем ранее «Бетис» проведет домашний матч против «Сельты».

20.08.2017 21:15 основной раунд: 1-й тур Camp Nou
Барселона 2:0 Бетис
Первый тайм: 2:0
Главные тренеры
Эрнесто Вальверде Солар Кике Сетьен
Голы
36′ Алин Тошка 21
39′ Серхи Роберто (Ж. Деулофеу) 20
Составы
Марк-Андре тер Штеген 1
Нелсон Семеду 12
Хавьер Маскерано 14
Самюэль Юмтити 23
Иван Ракитич 4
Серхи Роберто 20
Серхио Бускетс 5
Лионель Месси 10
52′ 87′ Жорди Альба 18
90+2′ Люка Динь 19
82′ Пако Алькасер 17
Денис Суарес 6
72′ Жерар Деулофеу 16
Парреу Алейш Видаль 22
13 Антонио Адан
19 Антонио Барраган
21 Алин Тошка
4 Зухаир Феддаль
23 Аисса Манди
10 Андрес Гуардадо
17 Санчес Родригес Хоакин
7 Серхио Леон
29 Хуан Нарваэс 68′
3 Франсиско Фернандес Хави Гарсия
11 Матиас Науэль Лейва 72′ 63′
36 Франсис Герреро
8 Виктор Камараса 78′
6 Фабиан Руис
Статистика
2 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
15 Удары (всего) 3
2 Удары в створ 0
8 Угловые 0
16 Фолы 15
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Даниэль Хесус Трухильо Суарес (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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