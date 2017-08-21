«Барселона» победила «Бетис» в матче первого тура чемпионата Испании

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На 36-й минуте мяч в свои ворота забил защитник «Бетиса» Алин Тошка. Удвоил преимущество каталонцев Серхи Роберто (39).

Матч начался с минуты молчания в память о жертвах теракта в Барселоне. Хозяева провели встречу в специальных игровых футболках, на которых вместо фамилий было нанесено «Барселона».

17 августа на туристической улице Рамбла в Барселоне водитель фургона совершил преднамеренный наезд на прохожих, в результате чего погибли 13 человек. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). Позднее полиция Каталонии ликвидировала в Камбрильсе на юге автономии пять человек, которые пытались осуществить теракт, аналогичный тому, который был совершен в Барселоне.

В следующем туре «Барселона» сыграет в гостях с «Алавесом» 26 августа, днем ранее «Бетис» проведет домашний матч против «Сельты».