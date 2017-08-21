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21 августа 2017, 0:31 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

СМИ: Месси согласовал условия нового контракта с «Барселоной»

Испанский журналист Гийом Балаге сообщил, что нападающий «Барселоны"​ Лионель Месси продлит контракт с клубом.

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По его словам, все условия сделки уже согласованы, но соглашение пока не подписано.

Ранее появлялась информация, что Месси получит бонус в размере 50 миллионов евро за продление контракта с клубом. Деньги будут выплачены постепенно по ходу действия соглашения. При этом размер отступных за форварда составит 300 миллионов евро.

Новый контракт 30-летнего аргентинца будет рассчитан до 2021 года. Действующий контракт аргентинского форварда с клубом был рассчитан до 2018 года.

Месси выступает за «Барселону» с 2003 года. С клубом он восемь раз становился чемпионом Испании, четыре раза выигрывал Лигу чемпионов и пять раз — Кубок Испании. Всего за каталонцев он забил 507 голов в 583 матчах, что сделало его лучшим бомбардиром команды. В минувшем сезоне футболист провел 34 встречи в чемпионате Испании и забил 37 голов. В Лиге чемпионов в активе форварда 11 мячей в девяти играх.

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