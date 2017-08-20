Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30740697/
20 августа 2017, 23:26 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Бензема и Бэйл — в атаке «Реала» на игру с «Депортиво»

Стал известен стартовый состав «Реала» на гостевой матч 1-го тура чемпионата Испании против «Депортиво».

Стал известен стартовый состав Реала на гостевой матч 1-го тура чемпионата Испании против Депортиво. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В атаке «Королевского клуба» с первых минут сыграют Иско, Карим Бензема и Гарет Бэйл.

В заявку на игру не вошел нападающий Криштиану Роналду, дисквалифицированный на 4 тура чемпионата после удаления в первой встрече Суперкубка Испании с «Барселоной».

Начало игры с «Депортиво» — в 23:15 по московскому времени.

«Реал»: Навас — Карвахаль, Серхио Рамос, Начо, Марселу — Кроос, Модрич, Каземиру — Иско, Бензема, Бэйл.

Запасные: Касилья, Варан, Тео Эрнандез, Маркос Льоренте, Асенсио, Дани Себальос. Лукас Васкес.

«Депортиво»: Рубен Мартинес — Хуанфран, Сидней, Шер, Луизинью, Картабия — Москера, Гильерме, Сельсо Борхес, Баккали — Андоне.

Запасные: Тытонь, Фернандо Наварро, Алехандро Аррибас, Бруну Гама, Экспосито, Альварес Адриан, Борха Валье.

Депортиво
Новости Матчи Состав Статистика
Реал
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
18 августа

Главный скандал матча в Краснодаре

Откровения Массимо Карреры

Плохие новости для Слуцкого