Бензема и Бэйл — в атаке «Реала» на игру с «Депортиво»
Стал известен стартовый состав «Реала» на гостевой матч 1-го тура чемпионата Испании против «Депортиво».
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В атаке «Королевского клуба» с первых минут сыграют Иско, Карим Бензема и Гарет Бэйл.
В заявку на игру не вошел нападающий Криштиану Роналду, дисквалифицированный на 4 тура чемпионата после удаления в первой встрече Суперкубка Испании с «Барселоной».
Начало игры с «Депортиво» — в 23:15 по московскому времени.
«Реал»: Навас — Карвахаль, Серхио Рамос, Начо, Марселу — Кроос, Модрич, Каземиру — Иско, Бензема, Бэйл.
Запасные: Касилья, Варан, Тео Эрнандез, Маркос Льоренте, Асенсио, Дани Себальос. Лукас Васкес.
«Депортиво»: Рубен Мартинес — Хуанфран, Сидней, Шер, Луизинью, Картабия — Москера, Гильерме, Сельсо Борхес, Баккали — Андоне.
Запасные: Тытонь, Фернандо Наварро, Алехандро Аррибас, Бруну Гама, Экспосито, Альварес Адриан, Борха Валье.
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