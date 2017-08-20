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В атаке «Королевского клуба» с первых минут сыграют Иско, Карим Бензема и Гарет Бэйл.

В заявку на игру не вошел нападающий Криштиану Роналду, дисквалифицированный на 4 тура чемпионата после удаления в первой встрече Суперкубка Испании с «Барселоной».

Начало игры с «Депортиво» — в 23:15 по московскому времени.

«Реал»: Навас — Карвахаль, Серхио Рамос, Начо, Марселу — Кроос, Модрич, Каземиру — Иско, Бензема, Бэйл.

Запасные: Касилья, Варан, Тео Эрнандез, Маркос Льоренте, Асенсио, Дани Себальос. Лукас Васкес.

«Депортиво»: Рубен Мартинес — Хуанфран, Сидней, Шер, Луизинью, Картабия — Москера, Гильерме, Сельсо Борхес, Баккали — Андоне.

Запасные: Тытонь, Фернандо Наварро, Алехандро Аррибас, Бруну Гама, Экспосито, Альварес Адриан, Борха Валье.