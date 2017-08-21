Хет-трик Абубакара принес «Порту» победу над «Морейренсе» в чемпионате Португалии
Футболисты «Порту» разгромили на своем поле «Морейренсе» в матче третьего тура чемпионата Португалии.
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Встреча, прошедшая в воскресенье на стадионе «Драгау» в Порту, завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. У победителей
«Порту» после трех туров идет на втором месте в лидирующей группе чемпионата Португалии, имея в активе 9 очков. Столько же очков набрали «Бенфика», «Спортинг» и «Риу Аве».
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