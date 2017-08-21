Лапорта: Если мы хотим, чтобы Месси был счастлив, надо избавиться от Бартомеу
Бывший президент «Барселоны» Жоан Лапорта раскритиковал нынешнее руководство каталонского клуба во главе с Хосепом Марией Бартомеу, выразив мнение, что оно может привести к уходу форварда Лионеля Месси.
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«Если мы хотим, чтобы Месси
На этой неделе представитель «Барселоны» Хосеп Вивес выразил мнение, что против Бартомеу ведётся информационная кампания, направленная на его дискредитацию.
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