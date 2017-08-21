Лапорта: Если мы хотим, чтобы Месси был счастлив, надо избавиться от Бартомеу

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«Если мы хотим, чтобы Месси по-прежнему был счастлив в “Барселоне”, нам нужно немедленно избавиться от Бартомеу», — написал Лапорта на своей странице в социальной сети «Твиттер».

На этой неделе представитель «Барселоны» Хосеп Вивес выразил мнение, что против Бартомеу ведётся информационная кампания, направленная на его дискредитацию.