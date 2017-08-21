Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30740572/
21 августа 2017, 0:20 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Лапорта: Если мы хотим, чтобы Месси был счастлив, надо избавиться от Бартомеу

Бывший президент «Барселоны» Жоан Лапорта раскритиковал нынешнее руководство каталонского клуба во главе с Хосепом Марией Бартомеу, выразив мнение, что оно может привести к уходу форварда Лионеля Месси.

Бывший президент Барселоны <span class=error>Жоан</span> <span class=error>Лапорта</span> раскритиковал нынешнее руководство каталонского клуба во главе с <span class=error>Хосепом</span> Марией Бартомеу выразив мнение что оно может привести к уходу форварда <span class=error>Лионеля</span> <span class=error>Месси</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Если мы хотим, чтобы Месси по-прежнему был счастлив в “Барселоне”, нам нужно немедленно избавиться от Бартомеу», — написал Лапорта на своей странице в социальной сети «Твиттер».

На этой неделе представитель «Барселоны» Хосеп Вивес выразил мнение, что против Бартомеу ведётся информационная кампания, направленная на его дискредитацию.

Барселона
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости

«Тренер говорит: «Давайте винца перед финалом шлёпнем». Это что?»

Стадион «Спартака» «Открытие Арена» эвакуировали. Видео

Появился портрет Кержакова, нарисованный грудью

Ребров: где были критики, когда «Спартак» брал чемпионство той же бандой?