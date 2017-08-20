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НОВОСЕЛЬЕ ДЛЯ «ШПОР»

В декабре прошлого года российский футбол (временно) прощался с Леонидом Слуцким. ЦСКА тем зябким вечером играл с «Тоттенхэмом», уступил со счетом 1:3 и в очередной раз не добрался до еврокубковой зимы. «Шпоры» в тот день тоже отправились за порог Лиги чемпионов — туром ранее они лишились шансов на плей-офф, поэтому в матче с ЦСКА решали только одну задачу. Задачу выиграть на своем-чужом стадионе.

Той осенью интервью «СЭ» давал многолетний тренер «шпор» Харри Реднапп. Он все знал еще перед началом группового этапа, когда называл «Уэмбли» главной проблемой команды. «Неродной стадион, тихий, трибуны далеко от поля, там просто неуютно!» — восклицал Реднапп, когда я спрашивал его о сложностях игры на главной арене Англии. Похоже на правду. «Тоттенхэм» привык постоянно вариться в котле «Уайт Харт Лейн», где трибуны висят над газоном, а тут пришлось играть в театре. И не в Театре мечты.

«Уэмбли» вообще-то нейтральный стадион. Как известно, тут проходят решающие матчи кубковых турниров Англии и игры сборной — и то, национальная команда с нового сезона будет гастролировать. Но сейчас, когда «Уайт Харт Лейн» находится на реконструкции, «Уэмбли» стал полноценным домом для «шпор». Если в прошлом сезоне они играли здесь только в Лиге чемпионов, то сейчас проведут целый год. Поэтому «Уэмбли» уже украсили в цвета «Тоттенхэма».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">The Spursification of Wembley for the <a href="https://twitter.com/premierleague">@premierleague</a> <a href="https://twitter.com/5liveSport">@5liveSport</a> <a href="https://t.co/uiPmVmGdQs">pic.twitter.com/uiPmVmGdQs</a></p>— John Murray (@bbcjohnmurray) <a href="https://twitter.com/bbcjohnmurray/status/899238805219270656">20 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

«ПРЕСТУПНИК» ДИЕГУ КОСТА

ЦСКА и «шпор» роднит еще кое-что. Все знают, что из-за строительства стадиона на Песчанке президент армейцев Евгений Гинер захлопнул кошелек. Теперь у красно-синих есть своя арена, но с новичками туго до сих пор. «Тоттенхэм» в похожем положении: даже огромные деньги от телевещателей патрон «Тоттенхэма» Дэниэл Леви отправляет на строительство нового стадиона на 61 тысячу зрителей. Тут важен не столько масштаб, сколько сроки: «шпоры» хотят возвести арену на месте прежней всего за полтора года. Неудивительно, что на следующий день после заключительного матча «Тоттенхэма» в прошлом сезоне работа закипела.

Но внятных трансферов у «шпор» до минувшей недели не было. Правда, «Тоттенхэм» и потерял только правого защитника Уокера, который весной играл не очень часто. Но усиление всегда нужно, и в четверг лондонцы приобрели у «Аякса» колумбийского защитника Санчеса. Больше покупок пока не ожидается, хотя к концу трансферного окна «Тоттенхэм» может проснуться.

У «Челси» проблема в другом. Диегу Коста все еще находится на хлебах и стучится в закрытые двери «Атлетико» — мадридцам, напомним, сейчас нельзя заявлять игроков из-за запрета ФИФА. Испанский бразилец недавно пожаловался, что «Челси» относится к нему, как к преступнику. Антонио Конте, услышав об этом, расхохотался прямо на пресс-конференции.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">WATCH: Does Conte think Diego Costa is 'being treated like a criminal'? Clearly not ?? <a href="https://t.co/00Vj8XfBuU">https://t.co/00Vj8XfBuU</a> <a href="https://t.co/Fi8Fpld3WG">https://t.co/Fi8Fpld3WG</a></p>— Sky Sports News (@SkySportsNews) <a href="https://twitter.com/SkySportsNews/status/898525757168734208">18 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

АЛОНСО ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ

Форварды у «Челси» есть и без Диегу Косты. В предыдущем матче многомиллионный новичок Мората забил гол и сделал результативную передачу после выхода на замену, но сейчас не реализовал верный момент уже на пятой минуте — с пары метров промазал головой.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">What £75million gives you these days <a href="https://twitter.com/hashtag/chelsea?src=hash">#chelsea</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/morata?src=hash">#morata</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/tottenham?src=hash">#tottenham</a> <a href="https://t.co/P29a02ZsOo">pic.twitter.com/P29a02ZsOo</a></p>— Off Side M8 (@offsidem8) <a href="https://twitter.com/offsidem8/status/899304732539408384">20 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Ошибку Мораты исправил его соотечественник. «Челси» и «Тоттенхэм» в первой половине тайма играли на равных, но один «стандарт», как это обычно бывает, вывел одну команду в лидеры. Зато какой «стандарт»! Ювелирный удар Маркоса Алонсо со штрафного прямо в верхний угол ворот Ллориса. Ни шанса не было у француза.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Chelsea Up 1-0 At HT Off This Marcos Alonso Goal ? <a href="https://t.co/Nkox043DXu">pic.twitter.com/Nkox043DXu</a></p>— DMV Soccer (@DMVsoccer96) <a href="https://twitter.com/DMVsoccer96/status/899305040699117570">20 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

В конце первого тайма Кейн попал в штангу, а после перерыва «Тоттенхэм» перешел в активное наступление. «Шпоры» приватизировали мяч, оккупировали соперников на их половине поля, много били, но сумели прошить неуверенно игравшего Куртуа только с помощью чужой замену. На 79-й минуте Антонио Конте выпустил Батшуайи вместо уставшего Мораты, а бельгиец ответил тренеру прекрасным голом головой в свои ворота — 1:1.

Ничья была бы справедливым итогом, но время для гола еще оставалось. «Челси» во втором тайме атаковал вяло, и, скорее, больше шансов забить было у «Тоттенхэма». Но двойная ошибка хозяев стоила им очков: Ваньяма в центре поля замешкался, получив передачу от вратаря, не отработал, и отпустил «Челси» в атаку. Алонсо вошел в штрафную и «проткнул» Ллориса в ближний угол.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">MARCOS ALONSO LATE GOAL! Tottenham vs Chelsea (1-2) 20/8/17 <a href="https://t.co/w2REkT1ZGV">pic.twitter.com/w2REkT1ZGV</a></p>— E-Stadium (@ENIGMA_STADIUM) <a href="https://twitter.com/ENIGMA_STADIUM/status/899320449544331264">20 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

«Челси» победил, но не убедил. У чемпиона есть проблемы в созидании, да и оборона пока не безупречна. Ну, а «Тоттенхэму» — удачи. Весь прошлый год «шпоры» не проигрывали дома, а сейчас уступили в первом же матче. Проклятие «Уэмбли» существует?