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20 августа 2017, 22:17 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Алонсо — мистер «Уэмбли». «Челси» победил «Тоттенхэм»

Первое лондонское дерби сезона завершилось победой чемпиона Англии над серебряным призером.

Первое лондонское дерби сезона завершилось победой чемпиона Англии над серебряным призером. Увеличить
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НОВОСЕЛЬЕ ДЛЯ «ШПОР»

В декабре прошлого года российский футбол (временно) прощался с Леонидом Слуцким. ЦСКА тем зябким вечером играл с «Тоттенхэмом», уступил со счетом 1:3 и в очередной раз не добрался до еврокубковой зимы. «Шпоры» в тот день тоже отправились за порог Лиги чемпионов — туром ранее они лишились шансов на плей-офф, поэтому в матче с ЦСКА решали только одну задачу. Задачу выиграть на своем-чужом стадионе.

Той осенью интервью «СЭ» давал многолетний тренер «шпор» Харри Реднапп. Он все знал еще перед началом группового этапа, когда называл «Уэмбли» главной проблемой команды. «Неродной стадион, тихий, трибуны далеко от поля, там просто неуютно!» — восклицал Реднапп, когда я спрашивал его о сложностях игры на главной арене Англии. Похоже на правду. «Тоттенхэм» привык постоянно вариться в котле «Уайт Харт Лейн», где трибуны висят над газоном, а тут пришлось играть в театре. И не в Театре мечты.

«Уэмбли» вообще-то нейтральный стадион. Как известно, тут проходят решающие матчи кубковых турниров Англии и игры сборной — и то, национальная команда с нового сезона будет гастролировать. Но сейчас, когда «Уайт Харт Лейн» находится на реконструкции, «Уэмбли» стал полноценным домом для «шпор». Если в прошлом сезоне они играли здесь только в Лиге чемпионов, то сейчас проведут целый год. Поэтому «Уэмбли» уже украсили в цвета «Тоттенхэма».

«ПРЕСТУПНИК» ДИЕГУ КОСТА

ЦСКА и «шпор» роднит еще кое-что. Все знают, что из-за строительства стадиона на Песчанке президент армейцев Евгений Гинер захлопнул кошелек. Теперь у красно-синих есть своя арена, но с новичками туго до сих пор. «Тоттенхэм» в похожем положении: даже огромные деньги от телевещателей патрон «Тоттенхэма» Дэниэл Леви отправляет на строительство нового стадиона на 61 тысячу зрителей. Тут важен не столько масштаб, сколько сроки: «шпоры» хотят возвести арену на месте прежней всего за полтора года. Неудивительно, что на следующий день после заключительного матча «Тоттенхэма» в прошлом сезоне работа закипела.

Но внятных трансферов у «шпор» до минувшей недели не было. Правда, «Тоттенхэм» и потерял только правого защитника Уокера, который весной играл не очень часто. Но усиление всегда нужно, и в четверг лондонцы приобрели у «Аякса» колумбийского защитника Санчеса. Больше покупок пока не ожидается, хотя к концу трансферного окна «Тоттенхэм» может проснуться.

У «Челси» проблема в другом. Диегу Коста все еще находится на хлебах и стучится в закрытые двери «Атлетико» — мадридцам, напомним, сейчас нельзя заявлять игроков из-за запрета ФИФА. Испанский бразилец недавно пожаловался, что «Челси» относится к нему, как к преступнику. Антонио Конте, услышав об этом, расхохотался прямо на пресс-конференции.

АЛОНСО ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ

Форварды у «Челси» есть и без Диегу Косты. В предыдущем матче многомиллионный новичок Мората забил гол и сделал результативную передачу после выхода на замену, но сейчас не реализовал верный момент уже на пятой минуте — с пары метров промазал головой.

Ошибку Мораты исправил его соотечественник. «Челси» и «Тоттенхэм» в первой половине тайма играли на равных, но один «стандарт», как это обычно бывает, вывел одну команду в лидеры. Зато какой «стандарт»! Ювелирный удар Маркоса Алонсо со штрафного прямо в верхний угол ворот Ллориса. Ни шанса не было у француза.

В конце первого тайма Кейн попал в штангу, а после перерыва «Тоттенхэм» перешел в активное наступление. «Шпоры» приватизировали мяч, оккупировали соперников на их половине поля, много били, но сумели прошить неуверенно игравшего Куртуа только с помощью чужой замену. На 79-й минуте Антонио Конте выпустил Батшуайи вместо уставшего Мораты, а бельгиец ответил тренеру прекрасным голом головой в свои ворота — 1:1.

Ничья была бы справедливым итогом, но время для гола еще оставалось. «Челси» во втором тайме атаковал вяло, и, скорее, больше шансов забить было у «Тоттенхэма». Но двойная ошибка хозяев стоила им очков: Ваньяма в центре поля замешкался, получив передачу от вратаря, не отработал, и отпустил «Челси» в атаку. Алонсо вошел в штрафную и «проткнул» Ллориса в ближний угол.

«Челси» победил, но не убедил. У чемпиона есть проблемы в созидании, да и оборона пока не безупречна. Ну, а «Тоттенхэму» — удачи. Весь прошлый год «шпоры» не проигрывали дома, а сейчас уступили в первом же матче. Проклятие «Уэмбли» существует?

20.08.2017 18:00 основной раунд: 2-й тур Wembley
Тоттенхэм Хотспур 1:2 Челси
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Маурисио Покеттино Антонио Конте
Голы
82′ Миши Батшуайи 23
3 Маркос Алонсо 24′
3 Маркос Алонсо (Р. Педро) 88′
Составы
Юго Ллорис 1
83′ Тоби Алдервейрелд 4
51′ Ян Фертонген 5
Деле Алли 20
Кристиан Эриксен 23
88′ Харри Кейн 10
Виктор Ваньяма 12
Мусса Дембеле 19
31′ 68′ Эрик Дайер 15
Сон Хын Мин 7
90′ Киран Триппьер 16
Винсент Янссен 9
80′ Бен Дэйвис 33
Мусса Сиссоко 17
13 Тибо Куртуа
2 Антонио Рюдигер 30′
27 Андреас Кристенсен
30 Морейра Маринью Давид Луиз 38′
28 Сесар Аспиликуэта
3 Маркос Алонсо 87′
15 Виктор Мозес
7 Н`Голо Канте
14 Темуе Бакайоко
22 Виллиан 78′
11 Родригес Педро
9 Альваро Мората 79′
23 Миши Батшуайи
Статистика
4 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
18 Удары (всего) 9
6 Удары в створ 2
14 Угловые 4
14 Фолы 21
Судьи
Главный судья Энтони Тэйлор (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
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