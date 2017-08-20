Алонсо — мистер «Уэмбли». «Челси» победил «Тоттенхэм»
Первое лондонское дерби сезона завершилось победой чемпиона Англии над серебряным призером.
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НОВОСЕЛЬЕ ДЛЯ «ШПОР»
В декабре прошлого года российский футбол (временно) прощался с Леонидом Слуцким. ЦСКА тем зябким вечером играл с «Тоттенхэмом», уступил со счетом 1:3 и в очередной раз не добрался до еврокубковой зимы. «Шпоры» в тот день тоже отправились за порог Лиги чемпионов — туром ранее они лишились шансов на
Той осенью интервью «СЭ» давал многолетний тренер «шпор» Харри Реднапп. Он все знал еще перед началом группового этапа, когда называл «Уэмбли» главной проблемой команды. «Неродной стадион, тихий, трибуны далеко от поля, там просто неуютно!» — восклицал Реднапп, когда я спрашивал его о сложностях игры на главной арене Англии. Похоже на правду. «Тоттенхэм» привык постоянно вариться в котле «Уайт Харт Лейн», где трибуны висят над газоном, а тут пришлось играть в театре. И не в Театре мечты.
«Уэмбли»
«ПРЕСТУПНИК» ДИЕГУ КОСТА
ЦСКА и «шпор» роднит еще
Но внятных трансферов у «шпор» до минувшей недели не было. Правда, «Тоттенхэм» и потерял только правого защитника Уокера, который весной играл не очень часто. Но усиление всегда нужно, и в четверг лондонцы приобрели у «Аякса» колумбийского защитника Санчеса. Больше покупок пока не ожидается, хотя к концу трансферного окна «Тоттенхэм» может проснуться.
У «Челси» проблема в другом. Диегу Коста все еще находится на хлебах и стучится в закрытые двери «Атлетико» — мадридцам, напомним, сейчас нельзя заявлять игроков
АЛОНСО ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
Форварды у «Челси» есть и без Диегу Косты. В предыдущем матче многомиллионный новичок Мората забил гол и сделал результативную передачу после выхода на замену, но сейчас не реализовал верный момент уже на пятой минуте — с пары метров промазал головой.
Ошибку Мораты исправил его соотечественник. «Челси» и «Тоттенхэм» в первой половине тайма играли на равных, но один «стандарт», как это обычно бывает, вывел одну команду в лидеры. Зато какой «стандарт»! Ювелирный удар Маркоса Алонсо со штрафного прямо в верхний угол ворот Ллориса. Ни шанса не было у француза.
В конце первого тайма Кейн попал в штангу, а после перерыва «Тоттенхэм» перешел в активное наступление. «Шпоры» приватизировали мяч, оккупировали соперников на их половине поля, много били, но сумели прошить неуверенно игравшего Куртуа только с помощью чужой замену. На 79-й минуте Антонио Конте выпустил Батшуайи вместо уставшего Мораты, а бельгиец ответил тренеру прекрасным голом головой в свои ворота — 1:1.
Ничья была бы справедливым итогом, но время для гола еще оставалось. «Челси» во втором тайме атаковал вяло, и, скорее, больше шансов забить было у «Тоттенхэма». Но двойная ошибка хозяев стоила им очков: Ваньяма в центре поля замешкался, получив передачу от вратаря, не отработал, и отпустил «Челси» в атаку. Алонсо вошел в штрафную и «проткнул» Ллориса в ближний угол.
«Челси» победил, но не убедил. У чемпиона есть проблемы в созидании, да и оборона пока не безупречна. Ну, а «Тоттенхэму» — удачи. Весь прошлый год «шпоры» не проигрывали дома, а сейчас уступили в первом же матче. Проклятие «Уэмбли» существует?
|20.08.2017 18:00
|основной раунд: 2-й тур
|Wembley
|Тоттенхэм Хотспур
|1:2
|Челси
|Первый тайм: 0:1
|Маурисио Покеттино
|Антонио Конте
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|4
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|18
|Удары (всего)
|9
|6
|Удары в створ
|2
|14
|Угловые
|4
|14
|Фолы
|21
|Главный судья
|Энтони Тэйлор (Англия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
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- Капитан команды
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- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
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- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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