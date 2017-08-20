Неймар — в стартовом составе «ПСЖ» на матч против «Тулузы»
тал известен стартовый состав «ПСЖ» на матч 3-го тура чемпионата Франции против «Тулузы».
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На поле в составе парижской команды выйдет нападающий Неймар, недавно перешедший из «Барселоны» за 222 миллиона евро.
Состав: Ареола, Алвес, Кимпембе, Тиагу Силва, Курзава, Верратти, Мотта, Рабиу, Ди Мария, Кавани, Неймар.
Матч «ПСЖ» — «Тулуза» пройдет сегодня и начнется в 22.00 по московскому времени.
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