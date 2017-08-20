«Рома» в первом туре чемпионата Италии одолела «Аталанту»
Футболисты «Ромы» в гостях переиграли «Аталанту» в матче первого тура чемпионата Италии со счетом 1:0.
Единственный мяч в этой встрече на 31-й минуте встречи забил сербский защитник римлян Александар Коларов.
В следующем туре 26 августа «Рома» на своем поле примет «Интер». Днем позже «Аталанта» в гостях встретится с «Наполи».
Главные тренеры
|Джанпьеро Гасперини
|Эусебио Ди Франческо
Голы
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Составы
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Статистика
|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|16
|Удары (всего)
|6
|6
|Удары в створ
|1
|4
|Угловые
|1
|14
|Фолы
|16
|6
|Офсайды
|0
Судьи
|Главный судья
|Пьеро Джакомелли (Италия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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