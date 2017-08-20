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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30740354/
20 августа 2017, 22:27 | Футбол: Зарубежный | Советский спорт

«Рома» в первом туре чемпионата Италии одолела «Аталанту»

Футболисты «Ромы» в гостях переиграли «Аталанту» в матче первого тура чемпионата Италии со счетом 1:0.

Единственный мяч в этой встрече на 31-й минуте встречи забил сербский защитник римлян Александар Коларов.

В следующем туре 26 августа «Рома» на своем поле примет «Интер». Днем позже «Аталанта» в гостях встретится с «Наполи».

20.08.2017 19:00 основной раунд: 1-й тур Atleti Azzurri D'Italia
Аталанта 0:1 Рома
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Джанпьеро Гасперини Эусебио Ди Франческо
Голы
11 Александр Коларов 31′
Составы
Этрит Бериша 1
68′ Рафаэл Толой 3
Андреа Мазиелло 5
Хосе Луис Паломино 6
Робин Гозенс 8
Ханс Хатебур 33
Ремо Фройлер 11
Алехандро Дарио Гомес 10
75′ Бриан Кристанте 4
Мартен де Рон 15
70′ Ясмин Куртич 27
Йосип Иличич 72
58′ Андреа Петанья 29
Андреас Корнелиус 9
1 Алиссон
5 Гильерме Жуан Жезус
11 Александр Коларов
44 Константинос Манолас
4 Раджа Наингголан 90′
6 Кевин Стротман
16 Даниэле Де Росси
9 Эдин Джеко
25 Бруну Перес 81′
20 Федерико Фасио
8 Диего Перотти 84′
7 Лоренцо Пеллегрини
23 Грегуар Дефрель 74′ 55′
92 Стефан Эль-Шаарави
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
16 Удары (всего) 6
6 Удары в створ 1
4 Угловые 1
14 Фолы 16
6 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Пьеро Джакомелли (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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