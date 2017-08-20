«Кёльн» проиграл «Боруссии» М, Рауш был заменён в конце первого тайма
В матче 1-го тура немецкой Бундеслиги в Мёнхенгладбахе местная «Боруссия» с минимальным счётом обыграла «Кёльн».
Единственный гол на 49-й минуте забил Нико Эльведи.
Защитник «Кёльна» Константин Рауш, который был включён в расширенный состав сборной России, был заменён в конце первого тайма.
Тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым на этой неделе назвал расширенный состав команды для участия в
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