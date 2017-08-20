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20 августа 2017, 22:22 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Кёльн» проиграл «Боруссии» М, Рауш был заменён в конце первого тайма

В матче 1-го тура немецкой Бундеслиги в Мёнхенгладбахе местная «Боруссия» с минимальным счётом обыграла «Кёльн».

Единственный гол на 49-й минуте забил Нико Эльведи.

Защитник «Кёльна» Константин Рауш, который был включён в расширенный состав сборной России, был заменён в конце первого тайма.

Тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым на этой неделе назвал расширенный состав команды для участия в учебно-тренировочном сборе, который пройдёт в Новогорске (28 августа — 3 сентября), и контрольной игре с московским «Динамо» (3 сентября).

Боруссия М
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