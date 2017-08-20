Минские «Крумкачы» сенсационно победили футболистов БАТЭ в матче чемпионата Беларуси по футболу

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Матч на поле «Борисов-Арены» начался для хозяев крайне неудачно — уже в середине первого тайма гости выигрывали со счетом 2:0. Сначала на 20-й минуте Филипп Иванов реализовал пенальти, а еще через 3 минуты Александр Филанович удвоил результат.

Только после перерыва борисовчанам удалось забить ответный гол — на 47-й минуте отличился Михаил Гордейчук, который вышел в лидеры бомбардирской гонки, забив 10 мячей. Хозяева продолжали атаковать и на 56-й минуте Николай Сигневич восстановил равновесие — 2:2. Однако увлекшись наступлением, подопечные Александра Ермаковича прозевали контрвыпад и на 70-й минуте Владислав Иванов дальним ударом застал врасплох Дениса Щербицкого — 3:2 в пользу гостей. После этого футболисты БАТЭ продолжали владеть инициативой, но так и не сумели сравнять счет.