«Челси» победил «Тоттенхэм» в матче чемпионата Англии

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Двумя забитыми мячами отметился защитник «Челси» Маркос Алонсо (24-я, 88-я минуты). Нападающий синих Миши Батшуайи забил автогол (82).

В турнирной таблице «Челси», являющийся действующим чемпионом Англии, с тремя очками занимает 12-е место. У «Тоттенхэма» также три очка и он идет девятым.

В следующем туре «Челси» на своем поле примет «Эвертон», «Тоттенхэм» проведет домашний матч против «Бернли». Обе встречи пройдут 27 августа.