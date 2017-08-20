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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30740083/
20 августа 2017, 20:15 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

«Челси» победил «Тоттенхэм» в матче чемпионата Англии

ТАСС, 20 августа. «Тоттенхэм» проиграл «Челси» со счетом 1:2 в домашнем матче второго тура чемпионата Англии по футболу.

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу синих. Увеличить
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Двумя забитыми мячами отметился защитник «Челси» Маркос Алонсо (24-я, 88-я минуты). Нападающий синих Миши Батшуайи забил автогол (82).

В турнирной таблице «Челси», являющийся действующим чемпионом Англии, с тремя очками занимает 12-е место. У «Тоттенхэма» также три очка и он идет девятым.

В следующем туре «Челси» на своем поле примет «Эвертон», «Тоттенхэм» проведет домашний матч против «Бернли». Обе встречи пройдут 27 августа.

20.08.2017 18:00 основной раунд: 2-й тур Wembley
Тоттенхэм Хотспур 1:2 Челси
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Маурисио Покеттино Антонио Конте
Голы
82′ Миши Батшуайи 23
3 Маркос Алонсо 24′
3 Маркос Алонсо (Р. Педро) 88′
Составы
Юго Ллорис 1
83′ Тоби Алдервейрелд 4
51′ Ян Фертонген 5
Деле Алли 20
Кристиан Эриксен 23
88′ Харри Кейн 10
Виктор Ваньяма 12
Мусса Дембеле 19
31′ 68′ Эрик Дайер 15
Сон Хын Мин 7
90′ Киран Триппьер 16
Винсент Янссен 9
80′ Бен Дэйвис 33
Мусса Сиссоко 17
13 Тибо Куртуа
2 Антонио Рюдигер 30′
27 Андреас Кристенсен
30 Морейра Маринью Давид Луиз 38′
28 Сесар Аспиликуэта
3 Маркос Алонсо 87′
15 Виктор Мозес
7 Н`Голо Канте
14 Темуе Бакайоко
22 Виллиан 78′
11 Родригес Педро
9 Альваро Мората 79′
23 Миши Батшуайи
Статистика
4 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
18 Удары (всего) 9
6 Удары в створ 2
14 Угловые 4
14 Фолы 21
Судьи
Главный судья Энтони Тэйлор (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Тоттенхэм Хотспур
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