«Челси» победил «Тоттенхэм» в матче чемпионата Англии
ТАСС, 20 августа. «Тоттенхэм» проиграл «Челси» со счетом 1:2 в домашнем матче второго тура чемпионата Англии по футболу.
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Двумя забитыми мячами отметился защитник «Челси» Маркос Алонсо (24-я, 88-я минуты). Нападающий синих Миши Батшуайи забил автогол (82).
В турнирной таблице «Челси», являющийся действующим чемпионом Англии, с тремя очками занимает 12-е место. У «Тоттенхэма» также три очка и он идет девятым.
В следующем туре «Челси» на своем поле примет «Эвертон», «Тоттенхэм» проведет домашний матч против «Бернли». Обе встречи пройдут 27 августа.
|20.08.2017 18:00
|основной раунд: 2-й тур
|Wembley
|Тоттенхэм Хотспур
|1:2
|Челси
|Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
|Маурисио Покеттино
|Антонио Конте
Голы
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Составы
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Статистика
|4
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|18
|Удары (всего)
|9
|6
|Удары в створ
|2
|14
|Угловые
|4
|14
|Фолы
|21
Судьи
|Главный судья
|Энтони Тэйлор (Англия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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