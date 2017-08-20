«Кайрат» одержал волевую победу над «Шахтером» и приблизился к «Астане»

Встреча, прошедшая на Центральном стадионе Алматы, закончилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

Первыми счет в матче открыли гости. На 43-й минуте Марко Станоевич, получив мяч в районе центрально круга, без особого сопротивления вбежал в чужую штрафную и с острого угла точно пробил под перекладину.

Хозяева сумели отыграться во втором тайме. На 52-й минуте Исаэль Барбоза сыграв в стеночку с Жераром Гоу, выбежал на рандеву с голкипером «горняков» и перекинул того, отправив мяч в сетку ворот.

На 67-й минуте уже «Кайрат» вышел вперед. Гафуржан Уюмбаев навесил с фланга и Гоу ударом головой отправил мяч в дальний угол.

Точку в матче поставил Елдос Ахметов, отличившийся за пять минут до завершения основного времени.

«Кайрат», одержавший третью победу подряд, набрал 53 очка и сократил отставание от лидирующей «Астаны» до четырех баллов. В активе «Шахтера» осталось 27 очков и восьмая строчка.