«Сьон» сыграл вничью с «Люцерном», Митрюшкин отыграл полный матч
В матче 5-го тура чемпионата Швейцарии «Сьон» принимал на своём поле «Люцерн».
Встреча проходила на стадионе «Турбийон» и завершилась со счётом 1:1.
На 5-й минуте «Сьон» вышел вперёд в счёте после точного удара итальянского форварда Роберта Аквафрески, однако гости отыгрались уже на 21-й минуте благодаря голу полузащитника Паскаля Шюрпфа. В составе «Сьона» с первых минут на поле вышел российский голкипер Антон Митрюшкин, который отыграл полный матч.
На 22-й минуте встречи запасной голкипер «Сьона» Кевин Фикентшер, который находился на скамейке запасных, получил от главного арбитра красную карточку.
«Сьон» (7 очков) располагается на шестом месте в турнирной таблице чемпионата Швейцарии, «Люцерн» (8) находится на четвёртой строчке.
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