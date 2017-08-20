«Сьон» сыграл вничью с «Люцерном», Митрюшкин отыграл полный матч

Встреча проходила на стадионе «Турбийон» и завершилась со счётом 1:1.

На 5-й минуте «Сьон» вышел вперёд в счёте после точного удара итальянского форварда Роберта Аквафрески, однако гости отыгрались уже на 21-й минуте благодаря голу полузащитника Паскаля Шюрпфа. В составе «Сьона» с первых минут на поле вышел российский голкипер Антон Митрюшкин, который отыграл полный матч.

На 22-й минуте встречи запасной голкипер «Сьона» Кевин Фикентшер, который находился на скамейке запасных, получил от главного арбитра красную карточку.

«Сьон» (7 очков) располагается на шестом месте в турнирной таблице чемпионата Швейцарии, «Люцерн» (8) находится на четвёртой строчке.