Своим чередом

Премьер-Лига

24-й тур



19 августа



«Акжайык» — «Актобе» 2:2 (1:0)

Голы: Дурович 20 (1:0), Зенькович 46 (1:1), Дурович 57 (2:1), Зенькович с пенальти 82 (2:2)



Противостояние за выживание в Уральске завершилось вничью. Гостивший в этот день у «Акжайыка» «Актобе» вышел на поле без должного настроя, он появился только во второй половине, а в первой грубейшая ошибка Андрея Сидельникова привела к голу Марко Дуровича. Игорь Зенькович после перерыва его отыграл, однако снова невнятная игра Сидельникова привела к голу Дуровича. Спас «Актобе» пенальти, назначенный в крайне неоднозначной ситуации, его реализовал Зенькович. Ничья больше идет на пользу «Актобе», ведь по игре они этот матч и вовсе проиграли.



20 августа



«Тобол» — «Тараз» 1:1 (0:0)

Голы: Квеквескири с пенальти 72 (1:0), Мане 77 (1:1)

Удаление: Шадманов 70



Осложнил себе жизнь в борьбе за место в еврокубках костанайский «Тобол». В первом матче после реконструкции Центрального команда Роберта Евдокимова принимала «Тараз», и сумела включиться только во второй половине. Реализованный пенальти и удаление в составе соперника, казалось бы, уже все решили, однако счет Малик Мане сравнял, а в дальнейшем игравшие в меньшинстве таразцы ничуть хозяевам не уступали, заслуженно получив ничью.



«Ордабасы» — «Атырау» 2:0 (0:0)

Голы: Тунгышбаев 68 (1:0), Нусербаев 87 (2:0)



Не получился легким для шымкентского «Ордабасы» матч с «Атырау». Гости приехали настроенные серьезно и долго держали оборону, в этом им помогла отличная игра Жасура Нарзикулова. Однако, класс хозяев сказался и во второй половине они взяли свое, поразив ворота соперника дважды, сделали это Еркебулан Тунгышбаев и Танат Нусербаев. Эти три очка помогут «Ордабасы» в борьбе за второе место, хотя до алматинского «Кайрата» еще далеко.



«Иртыш» — «Кайсар» 0:0

Удаление: Стаменкович 46



Много борьбы и мало желания одержать победу было в противостоянии павлодарского «Иртыша» и кызылординского «Кайсара». Это был первый матч хозяев под руководством Вячеслава Грозного, которого знают как тренера-мотиватора, а именно с этим сегодня у команды и были проблемы. Гости же спокойно «сушили» игру и в целом добились своего, хотя, после удаления Милоша Стаменковича могли бы победить.



«Кайрат» — «Шахтер» 3:1 (0:1)

Голы: Станоевич 42 (0:1), Исаэль 53 (1:1), Гоу 67 (2:1), Ахметов 85 (3:1)



С проблемами в составах подошли к очному противостоянию «Кайрат» и гостивший у него карагандинский «Шахтер». Было понятно, что гости приехали обороняться, и это им удавалось долгое время, а в конце первой половины они и вовсе вышли вперед. Перерыв же пошел на пользу хозяевам, они здорово прибавили и сумели задавить соперника, тут им помогли голы Исаэля, Жерара Гоу и Елдоса Ахметова. Битва с «Астаной» за чемпионство продолжается.



Матч между «Астаной» и кокшетауским «Окжетпесом» пройдет 25 октября.