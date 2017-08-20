Соперник «Зенита» по квалификации ЛЕ «Утрехт» победил в матче чемпионата Нидерландов

Встреча, прошедшая в воскресенье на поле «Утрехта», завершилась победой хозяев со счетом 2:0. Голы забили Закария Лабьяд (2-я минута) и Сириль Дессерс (7).

В первом матче с «Утрехом», который прошел в среду, «Зенит» на выезде потерпел поражение со счетом 0:1. Ответная игра состоится 24 августа в Санкт-Петербурге.