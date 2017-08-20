Гол Муя принес «Хаддерсфилд Таун» победу над «Ньюкаслом»
МОСКВА, 20 авг —
Р-Спорт. «Хаддерсфилд Таун» победил «Ньюкасл» в матче второго тура чемпионате Англии по футболу.
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Встреча, прошедшая в Хаддерсфилде в воскресенье, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Победный гол на 50-й минуте Аарон Муй.
«Хаддерсфилд Таун» одержал вторую победу на старте чемпионата Англии, «Ньюкасл» потерпел второе поражение.
|20.08.2017 15:30
|основной раунд: 2-й тур
|John Smith's Stadium
|Хаддерсфилд
|1:0
|Ньюкасл Юнайтед
|Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
|Дэвид Вагнер
|Рафаэль Бенитес
Голы
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Составы
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Статистика
|3
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|7
|Удары (всего)
|3
|3
|Удары в створ
|5
|7
|Угловые
|3
|13
|Фолы
|10
|4
|Офсайды
|5
Судьи
|Главный судья
|Крейг Поусон (Англия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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