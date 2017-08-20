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20 августа 2017, 17:49 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Гол Муя принес «Хаддерсфилд Таун» победу над «Ньюкаслом»

МОСКВА, 20 авг — Р-Спорт. «Хаддерсфилд Таун» победил «Ньюкасл» в матче второго тура чемпионате Англии по футболу.

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Встреча, прошедшая в Хаддерсфилде в воскресенье, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Победный гол на 50-й минуте Аарон Муй.

«Хаддерсфилд Таун» одержал вторую победу на старте чемпионата Англии, «Ньюкасл» потерпел второе поражение.

20.08.2017 15:30 основной раунд: 2-й тур John Smith's Stadium
Хаддерсфилд 1:0 Ньюкасл Юнайтед
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Дэвид Вагнер Рафаэль Бенитес
Голы
50′ Аарон Муй (Э. Качунга) 10
Составы
Йонас Лессль 1
Том Смит 2
Крис Леве 15
Матиас Йергенсен "Занка" 25
Кристофер Шиндлер 26
66′ Филип Биллинг 8
Аарон Муй 10
88′ Стив Мунье 24
72′ Элиас Качунга 9
77′ Кейси Палмер 45
69′ Раджиф ван Ла Парра 17
Коллин Кванер 23
90′ Томас Инс 22
Михаэль Хефеле 44
1 Роб Эллиот
2 Киран Кларк
6 Джамал Ласкеллес 90+1′
18 Шансель Мбемба
19 Хавьер Манкильо
11 Мэтт Ритчи 41′
23 Микель Мерино
30 Кристиан Атсу
14 Исаак Хэйден 76′ 53′
10 Мохамед Диаме
9 Дуайт Гэйл 52′
  Хосе Луис Санмартин Хоселу 64′
17 Айосе Перес 80′
7 Джейкоб Мерфи
Статистика
3 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
7 Удары (всего) 3
3 Удары в створ 5
7 Угловые 3
13 Фолы 10
4 Офсайды 5
Судьи
Главный судья Крейг Поусон (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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