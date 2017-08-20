Португальский колдун утверждает, что Роналду проклят

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В последнее время Роналду преследуют неприятности. Прокуратура Испании возбудила дело в его отношении по обвинению в неуплате налогов на сумму 14,7 миллиона евро в период с 2011 по 2014 год. Сам португалец получил 5-матчевую дисквалификацию за толчок судьи в матче за Суперкубок Испании с «Барселоной». Отец Роналду, Жозе Диниш Авейру, умер в сентябре 2005 года — нападающий отказался от посещения его похорон из-за участия в матче отборочного турнира чемпионата мира-2006 с командой России, который завершился со счетом 0:0.

«Роналду пропустил похороны своего отца, чтобы сыграть в тот же вечер, и это высвободило много отрицательной энергии. Он не попрощался с отцом, когда тот был жив, и долго не разговаривал с ним. Есть вещи, которые влияют на нашу совесть. Впоследствии Роналду был ослаблен духовно и психологически», — сказал колдун, чьи слова приводит goal.com.

Фафе предложил свою помощь 32-летнему форварду, отметив, что готов оказать ее безвозмездно.

«Если бы у него или его семьи был сильный колдун, чтобы “вылечить” его, все было бы хорошо. Если колдуна не будет, то ничего не изменится. Я счастлив помочь Роналду. Он — лучший игрок в мире, и для него я бы сделал это бесплатно», — заявил колдун.