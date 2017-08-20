Венгер: «Арсенал» неуправляем из-за перебора футболистов
МОСКВА, 20 авг —
Р-Спорт. Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер заявил, что на данный момент команда является неуправляемой, так как в ней переизбыток футболистов.
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«Арсенал» в субботу на выезде потерпел поражение от «Сток Сити» со счетом 0:1 в матче второго тура
«Для начала нам нужно продать игроков. Я ожидаю, что некоторые футболисты уйдут, потому что у нас в команде их слишком много, и поэтому она неуправляема, — приводит слова Венгера ESPN. — Многие клубы находятся в похожей ситуации, и по этой причине трансферный рынок затих. У нас на данный момент 33 игрока, это слишком много».
На старте сезона за «Арсенал» не играет нападающий сборной Чили Алексис Санчес. Ранее в СМИ утверждалось, что он провел переговоры с французским «ПСЖ», позднее появилась информация, что «Манчестер Сити» предложил лондонцам за форварда 70 миллионов фунтов.
«Прямо сейчас (после игры со “Сток Сити”) я не нахожусь в режиме трансферов. В настоящий момент мы более чем разочарованы, и в данный момент не время заниматься переходами», — ответил он на вопрос по перспективам Санчеса.
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