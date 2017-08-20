Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30736827/
20 августа 2017, 11:14 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Венгер: «Арсенал» неуправляем из-за перебора футболистов

МОСКВА, 20 авг — Р-Спорт. Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер заявил, что на данный момент команда является неуправляемой, так как в ней переизбыток футболистов.

Главный тренер лондонского Арсенала <span class=error>Арсен</span> <span class=error>Венгер</span> заявил что на данный момент команда является неуправляемой так как в ней переизбыток футболистов. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Арсенал» в субботу на выезде потерпел поражение от «Сток Сити» со счетом 0:1 в матче второго тура премьер-лиги. Трансферное окно в Англии закрывается 31 августа. На данный момент лондонский клуб продал лишь бразильского защитника Габриэла Паулисту, который подписал контракт с испанской «Валенсией».

«Для начала нам нужно продать игроков. Я ожидаю, что некоторые футболисты уйдут, потому что у нас в команде их слишком много, и поэтому она неуправляема, — приводит слова Венгера ESPN. — Многие клубы находятся в похожей ситуации, и по этой причине трансферный рынок затих. У нас на данный момент 33 игрока, это слишком много».

На старте сезона за «Арсенал» не играет нападающий сборной Чили Алексис Санчес. Ранее в СМИ утверждалось, что он провел переговоры с французским «ПСЖ», позднее появилась информация, что «Манчестер Сити» предложил лондонцам за форварда 70 миллионов фунтов.

«Прямо сейчас (после игры со “Сток Сити”) я не нахожусь в режиме трансферов. В настоящий момент мы более чем разочарованы, и в данный момент не время заниматься переходами», — ответил он на вопрос по перспективам Санчеса.

Арсенал
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
15 августа

Горячая русская штучка, перед которой не устоял футболист «Баварии»

Мутко прокомментировал желание российского пловца выступать за США

Принцесса изумрудных газонов: сибирская красавица, защищающая цвета «Енисея»