Зидан: В «Реале» нет команды «А» и команды «Б»

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Французский специалист сказал об этом перед выездным матчем 1-го тура чемпионата Испании с «Депортиво», который состоится сегодня, 20 августа.

«Мы все находимся на одном и том же корабле, имея одинаковые задачи. В “Реале” нет команды “А” и команды “Б”. У нас все футболисты важны, и ротация будет осуществляться всегда», — приводит слова Зидана Marca.

Наставник «сливочных» в очередной раз не исключил изменений в команде до 31 августа.