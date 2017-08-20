Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30736697/
20 августа 2017, 11:34 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Зидан: В «Реале» нет команды «А» и команды «Б»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан подчеркнул, что для него нет игроков основного состава и запасных.

Главный тренер мадридского Реала <span class=error>Зинедин</span> <span class=error>Зидан</span> подчеркнул что для него нет игроков основного состава и запасных. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Французский специалист сказал об этом перед выездным матчем 1-го тура чемпионата Испании с «Депортиво», который состоится сегодня, 20 августа.

«Мы все находимся на одном и том же корабле, имея одинаковые задачи. В “Реале” нет команды “А” и команды “Б”. У нас все футболисты важны, и ротация будет осуществляться всегда», — приводит слова Зидана Marca.

Наставник «сливочных» в очередной раз не исключил изменений в команде до 31 августа.

Реал
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

As: «Ювентус» предлагал «Реалу» 75 млн евро за Ковачича

As: «Ювентус» предлагал «Реалу» 75 млн евро за Ковачича

МОСКВА, 19 авг — Р-Спорт. Перед трансфером полузащитника сборной Франции Блеза Матюиди из «Пари Сен-Жермен» туринский «Ювентус» предлагал мадридскому «Реалу» 75 миллионов евро за полузащитника Матео Ковачича, сообщает As.
Еще 7 новостей  Все новости

«Тренер говорит: «Давайте винца перед финалом шлёпнем». Это что?»

Стадион «Спартака» «Открытие Арена» эвакуировали. Видео

Появился портрет Кержакова, нарисованный грудью

Ребров: где были критики, когда «Спартак» брал чемпионство той же бандой?